Ucraina. Aiuta Sasha, 13 anni, a mantenere viva la speranza, nonostante la guerra

Con un’adozione a distanza puoi aiutarla a superare i traumi della guerra e a coltivare i suoi sogni per un futuro diverso
Oleksandra, detta Sasha, ha solo 13 anni e vive nel villaggio di Haivoron con la mamma e la famiglia allargata: il papà non abita con loro.
Una quotidianità stravolta dalla guerra
La mamma lavora in fattoria e lotta ogni giorno per dare ai figli un po’ di normalità, ma la guerra ha stravolto la loro vita. Le sirene, le notizie di attacchi, la mancanza di sicurezza hanno lasciato ferite profonde: crescere sereni in queste condizioni è quasi impossibile.
Sasha è una ragazzina timida e sensibile, che trova nella ludoteca di Ai.Bi. uno dei pochi spazi sicuri per tornare a sentirsi bambina. Qui può ridere con gli amici davanti a una tazza di tè, allontanando almeno per qualche ora il rumore del conflitto.
Ma dietro il suo sorriso fragile ci sono sogni che chiedono protezione. Sasha non dovrebbe portare sulle spalle il peso di una guerra. Con un’adozione a distanza puoi darle sostegno concreto, cure, serenità e la possibilità di continuare a credere in un futuro diverso, lontano dal terrore.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?
Adottare a Distanza Sasha è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una ragazza in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Sasa la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Sasha ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Sasha. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.
Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.