Ucraina. Crescere in un Paese in guerra: ascolta il grido di Mariia

Tra paura, ansia e ferite invisibili, un’adolescente ucraina chiede aiuto con un’Adozione a Distanza

Mariia ha 14 anni e vive nel villaggio di Zavadivka, in Ucraina. La guerra ha segnato profondamente la sua quotidianità: le sirene, la paura costante e l’incertezza hanno lasciato ferite invisibili ma profonde. Ansia, difficoltà a dormire e momenti di chiusura emotiva che rendono più fragile la sua adolescenza.

La sua famiglia vive in condizioni economiche difficili. La mamma non ha un lavoro stabile e riesce a guadagnare solo vendendo, quando possibile, le verdure dell’orto. Il papà lavora in una fattoria agricola a Volodarka e sostiene tutta la famiglia, insieme al fratello maggiore Bohdan, di 16 anni.

Nella ludoteca

In ludoteca Mariia partecipa ai giochi di gruppo, ma oggi sente soprattutto il bisogno di capire e gestire le proprie emozioni. Per questo segue con grande interesse i training sull’intelletto emotivo: un passo fondamentale per ritrovare equilibrio e fiducia. Ma la partecipazione alle attività della Ludoteca spesso non basta. Soprattutto non basta a far percepire che anche al di fuori dello stretto orizzonte di quel pezzo di Ucraina in cui è confinata anche per via della guerra, c’è qualcuno che si preoccupa per lei e che ha a cuore il suo presente e il suo futuro.

Con un’Adozione a Distanza puoi offrire a Mariia sostegno concreto e psicologico, aiutandola a superare i traumi della guerra e a tornare a sognare un futuro di pace. Un gesto che può restituirle la speranza.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Mariia è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una ragazza in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Mariia la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Mariia ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Mariia. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.