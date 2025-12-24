Ucraina. Natale sotto le bombe, ma il sogno di Dmytro, 12 anni, resiste persino alla guerra

Share Post Share Whatsapp Messenger

Con un’adozione a distanza puoi offrirgli sostegno, vicinanza, affetto, ma soprattutto lo aiuti a non spezzare il filo della sua speranza

Dall’Ucraina arriva l’appello per Dmytro, un ragazzino di 12 anni che oggi ha bisogno di aiuto concreto. La guerra ha cambiato profondamente la sua vita e quella della sua famiglia: Dmytro vive con la mamma e il fratellino di 8 anni.

Gli orrori della guerra

Il papà è venuto a mancare e la sorella maggiore, Sasha, di 19 anni, vive separata. Come tante famiglie ucraine, anche la loro affronta ogni giorno difficoltà crescenti e un futuro incerto.

La mamma fa tutto il possibile per garantire serenità e opportunità ai figli e ha accolto con gratitudine la possibilità di inserirli nel progetto della ludoteca, uno spazio sicuro dove i bambini possono sentirsi protetti, giocare e tornare semplicemente a essere bambini.

Dmytro studia con impegno e non ha ancora perso la sua speranza nonostante il conflitto.

Il suo sogno? Un pallone e un paio di scarpe da calcio.

Con un’adozione a distanza puoi donargli sostegno, speranza e un futuro più sereno. E, chissà, volendo, anche un pallone per giocare con gli amici sotto un ciel, si spera, non più segnato dalle scie dei missili e dei droni.

Aiuta Dmytro a continuare a sognare.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Dmytro è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un ragazzo in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Dmytro la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Sasha ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Dmytro. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.