Ucraina. Un futuro oltre la guerra: dona il tuo sostegno a Zhenia

A 9 anni sogna di ballare e creare, ma la guerra pesa sul suo presente: puoi aiutarla tu con un’Adozione a Distanza
In Ucraina, tra le ombre della guerra, c’è una bambina che continua a cercare la luce. Zhenia ha 9 anni, vive con la mamma, il papà disoccupato, il fratello maggiore e la nonna. È una bambina vivace, capace di far sorridere chiunque con un solo sguardo. Ama ballare, cantare, disegnare e soprattutto creare piccole sculture con la plastilina. Ma la guerra lascia segni profondi anche nei cuori più giovani.
Nonostante tutto, Zhenia cerca di partecipare alle attività della ludoteca, studiate per aiutarla a liberarsi dallo stress e dalle paure.
Ma ha ancora bisogno di qualcuno che creda in lei. L’adozione a distanza può offrirle sostegno, stabilità e la possibilità di continuare a crescere, nonostante il conflitto che la circonda.
Donale oggi il tuo aiuto: diventa per Zhenia quella presenza che protegge, accompagna e dona speranza. Con il tuo gesto, puoi cambiare il suo domani.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?
Adottare a Distanza Zhenia è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una ragazza in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Zhenia la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Zhenia ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Zhenia. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.
Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.