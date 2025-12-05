Ucraina. Un paio di scarpe e un sorriso per Danylo

La guerra e la povertà lo hanno reso fragile. Tu puoi ridare forza al giovane Danylo con un gesto semplice: l’Adozione a Distanza
Danylo è un ragazzo ucraino di 17 anni che frequenta la ludoteca di Ai.Bi. Amici dei Bambini a Volodarka, uno dei pochi luoghi in cui può sentirsi sereno.
Nemmeno un vestito per la festa
A breve terminerà la scuola, un traguardo che dovrebbe essere fonte di entusiasmo, e invece per lui è motivo di preoccupazione: non ha un vestito né un paio di scarpe adeguate per la festa di fine anno, e spesso manca anche del necessario per la quotidianità, dagli alimenti all’abbigliamento.
Vive con la mamma, sola e con seri problemi di salute. Nonostante il suo grande impegno, la donna non riesce a garantire a Danylo tutto ciò di cui avrebbe bisogno. Per questo affida con gratitudine suo figlio allo spazio protetto della ludoteca, dove può trovare un clima di normalità, amicizia e gioco.
Le ferite della guerra
Danylo studia con costanza, ma i suoi veri interessi sbocciano nelle attività extrascolastiche: è vivace, socievole, curioso. Ama gli scacchi e ci mette una passione che commuove. È però evidente che la guerra, le difficoltà e la carenza di nutrienti hanno rallentato la sua crescita: è più piccolo e più fragile dei suoi coetanei.
Oggi chiede qualcuno che lo aiuti a concludere la scuola con dignità e gli permetta di presentarsi alla sua festa con il sorriso di un ragazzo che non si sente solo. Un’adozione a distanza può trasformare la sua paura in speranza.
Aiutalo ora. Diventa il suo sostegno, il suo amico, la prova che il bene non si arrende.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?
Adottare a Distanza Danylo è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un ragazzo in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Danylo la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Danylo ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Danylo. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.
Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.