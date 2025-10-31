Ucraina. Tieni acceso il sorriso della piccola Ilona

Tra le macerie della guerra in corso, la piccola Ilona di soli 5 anni vuole giocare, crescere e sognare. Sostienila con un’Adozione a Distanza
Ilona ha cinque anni e vive in Ucraina, in una famiglia numerosa: il papà è nelle Forze Armate, mentre la mamma cerca di fare del suo meglio per crescre i tre figli – Tolik, Slavik, Denys, Oleksandra e la piccola Ilona. La loro vita è semplice, ma è resa particolarmente difficile dalla guerra in corso.
Restare bambina nonostante la guerra
Ilona è una bambina gentile e sognatrice, sempre con un sorriso timido ma sincero. Frequenta l’asilo e adora la ludoteca di Ai.Bi. Amici dei Bambini, un luogo dove può sentirsi serena, giocare con i peluche e costruire mondi di fantasia con i Lego.
Con un’Adozione a Distanza puoi aiutare Ilona a crescere serena, sostenendo la sua educazione, il suo sviluppo e quei piccoli grandi sogni che rendono l’infanzia un tempo prezioso. Apri il tuo cuore: dona un futuro di pace e sorriso a Ilona.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?
Adottare a Distanza Ilona è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una ragazza in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Ilona la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Ilona ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Ilona. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.
Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.