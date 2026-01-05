Ucraina. Sostieni la tenue speranza di Milana e la sua voglia di sognare   

Share Post Share Whatsapp Messenger

Milana, 14 anni, vive in Ucraina e porta il peso di 4 anni guerra, eppure non vuole perdere il suo sorriso: la tua Adozione a Distanza sarà un importante aiuto per questa giovane adolescente

Oltre alle devastazioni e alle troppe vittime innocenti, la guerra in Ucraina sta lasciando ferite profonde, soprattutto nei più giovani. Milana ha 14 anni e vive a Volodarka.

Tra le bombe, i drammi di una famiglia

I traumi del conflitto si sommano alle difficoltà quotidiane: la mamma non lavora, il papà è trattorista e oggi, a causa della guerra, la situazione economica è ancora più fragile. La sorella maggiore studia e su Milana ricadono molte responsabilità domestiche. Nonostante la sua giovane età, si prende cura dei fratelli più piccoli, si preoccupa per loro e trova sempre qualcosa da fare per aiutarli.

Eppure Milana non ha perso il sorriso né la voglia di sognare. Trova il tempo per venire in ludoteca, portando con sé fratellini e sorelle.

Desidera avere amici italiani come tanti altri coetanei e, tra un gioco e l’altro, ha scoperto una grande passione: il disegno, che spera di poter coltivare.

Con un’adozione a distanza puoi offrire a Milana sostegno, serenità e la possibilità di guardare al futuro con un briciolo di ottimismo.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Milana è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una ragazza in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Milana la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Milana ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Milana. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.