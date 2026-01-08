BAMBINIxLAPACE. Ucraina. Sognando la pace nella ludoteca di Amici dei Bambini

Share Post Share Whatsapp Messenger

Anche con l’inizio del 2026 il desiderio di un futuro di pace non si è realizzato: le sirene continuano a suonare e le bombe a cadere. Il ringraziamento dei bambini della ludoteca di Volodarka ai sostenitori del progetto di Adozione a Distanza BAMBINIxLAPACE per aver creato un luogo di serenità

Nella sua formulazione, il desiderio dei bambini ucraini per il 2026 era di una semplicità disarmante: l’arrivo, finalmente, della pace!

Nella concretezza della vita di tutti i giorni, però, appare un traguardo irraggiungibile, come se quei bambini avessero chiesto di trovare in giardino un’astronave.

Perché i primi giorni dell’anno hanno riservato ai minori dell’Ucraina uno scenario purtroppo ben noto: bombardamenti che uccidono i loro amici e i loro genitori, sirene che suonano a tutte le ore, blackout che toglie luce e la possibilità di riscaldare le case.

L’ultimo attacco, proprio nelle ultime ore, ha colpito in particolare le regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia, mettendo nuovamente fuori uso il sistema energetico per migliaia di famiglie e di bambini.

Tenere viva la speranza

Tra poche settimane saranno quattro anni che questo drammatico scenario si ripete sempre uguale e, dopo quattro anni, il pericolo più grande è che si spezzi anche l’ultimo tenue filo della speranza. Una speranza che per i “nostri” bambini dell’Ucraina prende la forma, accogliente, di una ludoteca. Un meraviglioso spazio colorato dove tutti possono ritrovare la serenità di giocare in sicurezza, crescere, formarsi, fare nuove amicizie e provare a dimenticare, almeno per alcune ore, tutta la devastazione che c’è, ancora, intorno a loro.

Aiuta anche tu a tenere accesa questa speranza. Aiutaci a non far spezzare quel tenute filo che ancora tiene legati bambine e bambini dell’Ucraina ai loro sogni di un futuro di pace! Il progetto di Adozione a Distanza di BAMBINIxLAPACE serve proprio a questo!

Il tuo sostegno ai bambini dell’Ucraina

La guerra ha distrutto molto, ma non ha cancellato la speranza. Come i bambini sognano di costruire un mondo più sicuro in cui vivere, così anche noi dobbiamo continuare a lottare per restituire ai più vulnerabili quella stessa speranza e sicurezza. Ogni gesto di aiuto, ogni sorriso di un bambino che riceve un’educazione, ogni mano tesa a chi ha bisogno, sono segnali che insieme possiamo ricostruire un futuro di pace e di benessere per tutti.

Chiunque può dare il proprio contributo attraverso una donazione, per dare continuità agli interventi che Ai.Bi. Amici dei Bambini compie ogni giorno nel contesto della campagna #BAMBINIXLAPACE. EMERGENZA UCRAINA