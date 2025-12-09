Adozione Internazionale. Valentina e un abbraccio definitivo a lungo atteso

Nuovo volo della cicogna di Ai.Bi., per andare a prendere in Colombia una bambina che troppo a lungo ha aspettato i suoi nuovi genitori! Ma l’attesa è finita: da oggi Valentina torna ad essere figlia amata e desiderata
Non accenna a finire il periodo di superlavoro della cicogna di Ai.Bi. Ma, tanto, chi ha imparato a conoscerla già lo sa: più vola, più la cicogna è felice. E con lei tutte le persone che attorno al suo volo gravitano, a partire dai protagonisti indiscussi: le bambine e i bambini abbandonati che tornare a essere figli.
Colombia, andata e ritorno
Questa volta, ad attendere l’arrivo della cicogna era Valentina, splendida bambina colombiana che troppo a lungo ha aspettato prima di poter avere una famiglia tutta sua. Per nulla stordita dai precedenti jet lag tra trasferte in Africa e in Sudamerica, la cicogna è planata il più in fretta possibile in Colombia, un Paese tanto caro a lei e ad Ai.Bi., che qui è di casa da tantissimi anni.
Dalla Colombia all’Italia, poi, il volo è passato in un baleno, con la distesa blu dell’Oceano a scandire il count down dei chilometri che mancavano per l’abbraccio definitivo tra Valentina e i suoi genitori!
Un abbraccio che ogni volta appare il più bello che possa mai esistere nel mondo, condito dalle lacrime dei parenti, gli applausi degli amici e, naturalmente, anche la partecipazione e il “grazie” di Amici dei Bambini.
La cicogna, di solito, fa finta di tergersi il sudore dalle piume, ma quasi sempre è per nascondere una lacrimuccia di gioia che le spunta all’angolo degli occhi.
Ma, tanto, il tempo per fermarsi non è mai molto, per fortuna! Un altro bambino chiama e un altro viaggio va pianificato in fretta. Per arrivare al prossimo abbraccio che immancabilmente sembrerà, ancora una volta, il più bello del mondo.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati