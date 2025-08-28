Settembre 2025. Ripartono i webinar Faris. Affido, adozione, tutela: quali vie per accogliere un bambino?

Mercoledì 3 settembre alle 20:00 un incontro online per conoscere le diverse forme di accoglienza: dall’affido familiare all’adozione
Settembre è alle porte e, con lui, oltre alla scuola e le varie attività… riprendono anche gli appuntamenti Faris, la Scuola di Relazioni Familiari di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Primo appuntamento del mese è quello di mercoledì 3 settembre, quando si terrà il il webinar gratuito dedicato al tema dell’accoglienza dei minori: Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza.
Ci sono tanti modi per… aprire le proprie braccia
La serata, condotta da Michela De Santi, formatrice e parte dello staff di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini, vuole offrire un’occasione di conoscenza e riflessione su chi sono oggi i bambini in difficoltà familiare, in Italia e nel mondo, e quali strade esistono per accoglierli. Verranno presentate le diverse modalità di accoglienza: dall’affido alle adozioni, nazionali e internazionali, fino alla possibilità di diventare tutori di Minori Stranieri Non Accompagnati. L’incontro non intende dare risposte immediate ma fornire orientamento, strumenti e consapevolezza a chi desidera aprirsi a un percorso di accoglienza. Un invito a guardare oltre, a scoprire che dietro ogni sigla e procedura ci sono storie, volti e bambini che chiedono una famiglia.
Informazioni
WEBINAR Bambini da accogliere, chi e come? Aprirsi all’accoglienza
03 Set 2025 – 20:00
Per ulteriori dettagli e iscrizioni, clicca QUI.