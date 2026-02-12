Vorrei aprire una casa famiglia, ma non so come fare

Share Post Share Whatsapp Messenger

Scopri come accogliere bambini e ragazzi, costruire un progetto educativo solido e fare davvero la differenza nella loro vita

Aprire una casa famiglia non è un progetto come tanti altri. È una scelta che nasce quando ci si accorge che il desiderio di fare la differenza non può più restare un pensiero astratto. È un’intuizione che cresce lentamente, prende forma e, a un certo punto, chiede spazio: quello di una casa che diventa rifugio, quotidianità e possibilità concreta per un bambino o un ragazzo che ha bisogno di essere accolto.

Molte persone sentono questa chiamata, ma non sanno da dove iniziare. Ed è del tutto normale. Aprire una casa famiglia significa muoversi tra normative, responsabilità, relazioni e progettazione educativa. Significa prepararsi a un percorso tanto concreto quanto profondamente umano.

Proprio per questo FARIS – la scuola di formazione di Ai.Bi. – ha creato il corso online “Aprire una Casa Famiglia”, pensato per chi desidera trasformare un’intuizione in un progetto reale. Un percorso chiaro e completo, che accompagna passo dopo passo, aiutando a comprendere cosa significa davvero vivere e lavorare in una comunità familiare, quali competenze servono, quali aspetti organizzativi e amministrativi conoscere e come costruire un progetto educativo solido e sostenibile nel tempo.

È un corso pensato per chi vuole agire, non solo informarsi. Per chi sente che è arrivato il momento di fare un passo in più.

Scopri modalità e programma: QUI.

Il webinar

Prima di iniziare, c’è però un’occasione preziosa: un webinar informativo gratuito, pensato per chi vuole capire meglio, fare domande e orientarsi senza impegno. Un’ora insieme ai nostri esperti può chiarire dubbi, sciogliere timori e offrire quella visione d’insieme necessaria per dire: “Sì, posso farcela”.

È un primo passo semplice e accessibile, che permette di guardare da vicino cosa significa davvero aprire una casa famiglia.

Iscriviti qui: QUI.

Aprire una casa famiglia non è solo un gesto di solidarietà: è un atto di responsabilità, di amore, di comunità. Significa esserci quando serve davvero, diventare un punto fermo nella vita di chi ha vissuto troppo a lungo nell’incertezza.

Non serve avere già tutte le risposte. Serve il desiderio di mettersi in gioco e la volontà di costruire un percorso serio, competente e sostenibile. Il resto si impara, e noi siamo qui per accompagnarti.

Se senti che questo potrebbe essere il tuo cammino, il momento giusto per iniziare è adesso.

Scopri il corso, partecipa al webinar e lascia che il tuo desiderio diventi progetto.

Informazioni

Aprire una casa famiglia per minori

giovedì 23 aprile ore 18:00

Per iscriversi, clicca QUI.