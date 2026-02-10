Affido Familiare. Per un San Valentino diverso

Share Post Share Whatsapp Messenger

Festeggiare la ricorrenza di San Valentino in un modo differente si può! Con un incontro al Family Point di Misinto (MB) il 14 febbraio, o con il webinar di Faris del 17. Per parlare dell’amore dell’accoglienza

Cosa fare la sera di San Valentino? A tutti gli innamorati (o gli aspiranti tali…) capita di farsi questa domanda in vista della ricorrenza che si celebra il 14 febbraio, giorno dedicato a festeggiare gli innamorati o, più in generale, tutti coloro che si vogliono bene.

La risposte non mancano e tutti le conoscono. Proprio per questo, allora, per una volta la risposta potrebbe essere differente e stupire chi la riceve. Le occasioni non mancano, a saperle cercare. Ai.Bi. Amici dei bambini ne ha giusto un paio che potrebbero stupire e interessare il/la proprio partner e che, soprattutto, parlano di un amore un po’ differente: quello di chi sa accogliere e aprirsi all’altro.

A Misinto per parlare d’affido

La prima proposta arriva da un piccolo paese della Brianza, Misinto, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in altre occasioni per l’apertura di un Family Point (condiviso con i comuni di Cogliate e Lazzate): un Centro per la Famiglia per il quale Ai.Bi. Amici dei Bambini ha messo a disposizione la sua consolidata esperienza.

Sabato 14 febbraio, alle h. 15:00, proprio al Family Point di via D. Padovan, 49 a Cascina Nuova di Misinto, ci sarà un incontro per parlare di cosa significa accogliere nella propria casa, e nel proprio cuore, un bambino o una bambina la cui famiglia si trova a vivere un periodo difficile. Si racconterà come le famiglie d’appoggio possono aiutare un nucleo in difficoltà, ospitando uno o più minori per alcune ore, giorni o periodi limitati di tempo, così da alleggerire il carico di fatica, anche psicologica, dei genitori, supportarli nelle cure e garantire al minore un ambiente stabile e affettivamente positivo. Il tutto senza sostituirsi alla sua famiglia, ma affiancandola in percorsi di crescita e superamento delle fragilità, con il sostegno dei servizi sociali.

Sicuramente si tratta di un amore un po’ differente da quello che abitualmente si associa a San Valentino e, forse anche per questo, meno conosciuto e meno “praticato”, ma che vale la pena conoscere. Lo si farà, durante l’incontro, raccontando storie vere d’affido, tra sfide, ostacoli superati e soddisfazioni che hanno in comune l’amore che rende prezioso ogni piccolo gesto.

Per chi volesse partecipare ma non sa a chi lasciare i propri figli, il centro ha pensato a un contestuale ecolaboratorio gratuito curato dagli educatori di Ecolandia APS.

Per informazioni: tel 389.1928576, mail: centrofamilypoint@gmail.com

Come accogliere e aiutare

La seconda proposta verte anch’essa sull’amore dell’accoglienza e dell’affido familiare, ma ha in più la possibilità di essere seguita da qualsiasi luogo e, cosa da non sottovalutare, anche per chi non riesce a organizzarsi in tempo per il 14 febbraio.

La proposta arriva dal Faris, la Scuola di Relazioni Familiari di Ai.Bi. Amici dei Bambini che organizza per martedì 17 febbraio il collaudato e sempre apprezzato webinar informativo sull’affido familiare. Un’occasione per scoprire come poter supportare una famiglia che sta attraversando un momento di difficoltà, accogliendone i figli per un periodo di tempo determinato. Il webinar risponderà a domande molto concrete come: chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? Che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

L’appuntamento, gratuito e online, aperto a coppie, famiglie o single, è per martedì 17 febbraio alle ore 21:00.

Maggiori informazioni alla pagina del sito dedicata al webinar Informativo sull’affido familiare

oppure scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini

Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito.