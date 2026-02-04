Un San Valentino che arriva dritto al cuore. Di tutti

Con la Pergamena Solidale di Ai.Bi. Amici dei Bambini trasformi l’amore per una persona in particolare in speranza per tutti i bambini abbandonati
E se quest’anno San Valentino diventasse molto più di una semplice ricorrenza romantica?
D’altra parte, l’amore, quando è autentico, non si esaurisce in un giorno solo e può trasformarsi in un gesto capace di cambiare delle vite. Con l’iniziativa di Ai.Bi. Amici dei Bambini, il giorno degli innamorati diventa un’occasione per donare affetto anche a chi, purtroppo, non ha ancora conosciuto cosa significhi essere amato: le bambine e i bambini vittime di abbandono.
Portare amore dove c’è abbandono
Nel mondo sono milioni i minori che crescono senza una famiglia. Per loro, ciò che molti danno per scontato – la presenza di genitori, l’ascolto, la protezione, la condivisione dei piccoli traguardi quotidiani – resta un desiderio lontano.
I genitori hanno un ruolo insostituibile: accompagnano i figli nella crescita, li aiutano a superare le paure, trasmettono valori e sicurezza emotiva. Dove questo manca, si crea un vuoto profondo. È proprio per colmare questo vuoto che Ai.Bi. opera ogni giorno, sostenendo progetti che permettono ai bambini abbandonati di ritrovare accoglienza, stabilità e speranza.
La Pergamena solidale
A San Valentino puoi fare la tua parte scegliendo… un amore solidale. Con una donazione riceverai la Pergamena Solidale “San Valentino”, personalizzabile e pronta da regalare alla persona che ami. Un pensiero elegante e significativo che racconta una scelta importante: celebrare l’amore di coppia aiutando concretamente chi ha più bisogno.
Un piccolo gesto che può diventare un aiuto reale e duraturo. Il tuo contributo sostiene percorsi di tutela e accoglienza, affinché sempre più bambini possano crescere in un ambiente familiare e sereno. Così, l’amore non resta solo una parola, ma si traduce in un’azione concreta.
Informazioni
Quest’anno rendi speciale il tuo San Valentino: un dono per chi ami e una speranza per chi aspetta ancora di essere amato. Perché grazie alla solidarietà, ogni giorno può diventare davvero un giorno d’amore.
Scopri tutti i dettagli, qui.