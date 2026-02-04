Progetti in Italia

Un San Valentino che arriva dritto al cuore. Di tutti

Con la Pergamena Solidale di Ai.Bi. Amici dei Bambini trasformi l’amore per una persona in particolare in speranza per tutti i bambini abbandonati

E se quest’anno San Valentino diventasse molto più di una semplice ricorrenza romantica?
D’altra parte, l’amore, quando è autentico, non si esaurisce in un giorno solo e può trasformarsi in un gesto capace di cambiare delle vite. Con l’iniziativa di Ai.Bi. Amici dei Bambini, il giorno degli innamorati diventa un’occasione per donare affetto anche a chi, purtroppo, non ha ancora conosciuto cosa significhi essere amato: le bambine e i bambini vittime di abbandono.

Portare amore dove c’è abbandono

Nel mondo sono milioni i minori che crescono senza una famiglia. Per loro, ciò che molti danno per scontato – la presenza di genitori, l’ascolto, la protezione, la condivisione dei piccoli traguardi quotidiani – resta un desiderio lontano.
I genitori hanno un ruolo insostituibile: accompagnano i figli nella crescita, li aiutano a superare le paure, trasmettono valori e sicurezza emotiva. Dove questo manca, si crea un vuoto profondo. È proprio per colmare questo vuoto che Ai.Bi. opera ogni giorno, sostenendo progetti che permettono ai bambini abbandonati di ritrovare accoglienza, stabilità e speranza.

La Pergamena solidale

A San Valentino puoi fare la tua parte scegliendo… un amore solidale. Con una donazione riceverai la Pergamena Solidale “San Valentino”, personalizzabile e pronta da regalare alla persona che ami. Un pensiero elegante e significativo che racconta una scelta importante: celebrare l’amore di coppia aiutando concretamente chi ha più bisogno.
Un piccolo gesto che può diventare un aiuto reale e duraturo. Il tuo contributo sostiene percorsi di tutela e accoglienza, affinché sempre più bambini possano crescere in un ambiente familiare e sereno. Così, l’amore non resta solo una parola, ma si traduce in un’azione concreta.

Quest’anno rendi speciale il tuo San Valentino: un dono per chi ami e una speranza per chi aspetta ancora di essere amato. Perché grazie alla solidarietà, ogni giorno può diventare davvero un giorno d’amore.

