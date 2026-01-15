Aprire una casa famiglia per minori: da dove iniziare

Giovedì 22 gennaio alle 18:30 Faris propone un webinar informativo gratuito dedicato a chi desidera comprendere meglio come aprire una casa famiglia per minori
Prosegue la ricca programmazione di webinar Faris, la Scuola di Relazioni Familiari di Ai.Bi. Amici dei Bambini, per questo inizio di 2026.
Il nuovo appuntamento è per giovedì 22 gennaio, alle ore 18,30 per un incontro gratuito, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, pensato per offrire un primo orientamento a tutte le persone interessate ad avviare un progetto familiare di accoglienza, aiutandole a valutare se approfondire questo percorso.
Affido e casa famiglia
Durante il webinar verranno fornite le informazioni di base necessarie per capire cosa comporta l’apertura di una casa famiglia, soffermandosi in particolare sulle specificità organizzative, educative e relazionali di questo tipo di esperienza. Un’attenzione speciale sarà dedicata alla differenza tra casa famiglia e affido familiare, spesso oggetto di confusione, con l’obiettivo di favorire una scelta più consapevole.
Nel corso dell’incontro saranno inoltre indicati i possibili passi successivi per chi volesse proseguire con un percorso informativo e formativo più approfondito.
A condurre il webinar, gratuito, sarà la Dott.ssa Maria Galeazzi, Responsabile Affido e Comunità Familiari della Cooperativa AIBC.
Informazioni
WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori
22 Gen 2026 – 18:30
Per maggio dettagli e iscrizione, clicca QUI.