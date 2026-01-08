Adozione Internazionale. Come prepararsi bene per ottenere l’idoneità

Ai.Bi. Amici dei bambini ripropone il corso di preidoneità online per l’Adozione Internazionale aperto a coppie e single che sono in procinto di depositare, o hanno appena depositato, la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il Tribunale per i Minorenni di riferimento
Martedì 20 gennaio alle ore 18:30 prende il via il Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale, un percorso formativo pensato per accompagnare gli aspiranti genitori adottivi verso una scelta consapevole e preparata. Il corso è rivolto in particolare a chi è in procinto di depositare, o ha appena depositato, la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il Tribunale per i Minorenni di riferimento.
L’obiettivo principale è quello di offrire strumenti concreti per comprendere a fondo il mondo dell’adozione internazionale, preparando i futuri genitori all’incontro con i loro figli. Attraverso contenuti teorici, testimonianze dirette e momenti di confronto, il percorso permette di approfondire i motivi dell’abbandono, le caratteristiche dei minori che accedono ai canali dell’adozione internazionale, lo scenario dei Paesi coinvolti e le modalità di abbinamento. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’ascolto delle storie personali degli aspiranti genitori, accompagnati dagli operatori verso una maggiore consapevolezza della realtà adottiva.
I 5 moduli
Il programma si articola in cinque moduli. Il primo modulo, il 20 gennaio (18.30-20.30), affronta lo scenario dell’adozione internazionale, illustrando attori, procedure, Paesi di adozione ed età dei minori, con la testimonianza di un referente all’estero.
Il secondo modulo, il 22 gennaio, è dedicato al vissuto del bambino abbandonato, al confronto tra bambino immaginato e reale e alle conseguenze dell’abbandono sulla capacità di attaccamento, arricchito dal racconto di una famiglia adottiva.
Il terzo modulo, il 27 gennaio, approfondisce il percorso di valutazione dei Servizi Territoriali e la centralità del minore.
Il quarto modulo, il 29 gennaio, riflette sulle caratteristiche della coppia adottiva ideale attraverso il dialogo con psicologhe specialiste.
Il modulo conclusivo, il 7 e 8 febbraio, prevede due giornate intensive di lavori ed esercitazioni che rappresentano una vera preparazione all’incontro con il figlio reale.
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Informazioni
CORSO ONLINE di preidoneità all’Adozione Internazionale
20 gennaio 2026 – 18:30
