Welcome Friday. Il Venerdì della Passione, ciò che milioni di bambini abbandonati rivivono ogni giorno: ascoltiamo il loro grido! Eccolo…

Salomon e Brigida, 10 e 6 anni, trovati a vagare soli per le strade, non vedono l’ora di trovare una mamma e un papà. Ivan, 7 anni ha perso pochi mesi fa, la sua mamma. Samuel Angel, 10 mesi, non ha mai conosciuto i suoi genitori. Aiutiamoli a crescere con l’Adozione a Distanza.

Cari lettori, oggi è un venerdì importante per tutti. Ci apprestiamo infatti a rivivere la sofferenza di Gesù, prima di celebrare domenica la Santa Pasqua. In questo venerdì così ricco di significato, volgiamo il nostro sguardo anche alla sofferenza in cui tanti bambini abbandonati o in difficoltà familiare vivono ogni giorno. Soli, in un istituto, tendono verso di noi la loro mano per chiedere aiuto. Siamo pronti ad accogliere la loro richiesta?

Sono tanti, in tutto il mondo ed Ai.Bi., grazie al vostro prezioso sostegno si prende cura di loro. Come in Cina, dove dal 2012, Amici dei Bambini opera nella città di Xi An, accudendo i bambini affetti da disabilità ospiti del Centro Vittorino Colombo.

Dal 2012 ad oggi sono stati 37 i bambini ospitati nella struttura. Di questi, 27 sono stati in seguito adottati, 9 proprio da famiglie Ai.Bi.

Grazie all’aiuto del Sostegno a Distanza, Ai.Bi. può fornire ai bambini del centro visite specialiste, diagnosi mediche esaustive che agevolano l’incontro con una famiglia adottiva, piani terapeutici e percorsi riabilitativi per aiutarli ad acquisire maggior autonomia. Cliccate qui per conoscere meglio le nostre attività nell’Istituto.

Salomon e Brigida sono due fratelli sudamericani di 10 e 6 anni.

Sono stati trovati qualche anno fa a vagare per le strade, dove vivevano insieme alla madre, dopo essersi allontanati da un ambiente domestico violento. I bimbi da 4 anni sono ospiti in un istituto.

Salomon è un bimbo affettuoso al quale è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale e un ritardo nel linguaggio. Brigida è una bambina sorridente, comunicativa, sempre in cerca di attenzione.

Cerchiamo per Salomon e Brigida una famiglia paziente, affettuosa e “giocosa” che si prenda cura di loro!

Adozione a Distanza

Ivan è un bimbo ucraino di 7 anni che purtroppo è rimasto senza l’amore di sua mamma, morta qualche mese fa. Così per Ivan e per suo fratello maggiore, si sono aperte le porte del centro di accoglienza per minori Volodarka. All’inizio abituarsi ad una struttura così grande e alle sue regole non è stato di certo facile.

Ora però Ivan è più sereno e tranquillo. Noi di Ai.Bi. lo seguiamo nella crescita e ci prendiamo cura di lui, ma per farlo al meglio abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!

Andiamo ora in Bolivia a conoscere il piccolo Samuel Angel, di appena 10 mesi. Il piccolo è stato trovato nella spazzatura poco dopo la nascita da un poliziotto. Ricoverato due mesi in ospedale per malnutrizione, ora il piccolo è curato ed accudito dalle tate del centro di accoglienza Niño Jesús. In attesa di trovare per Samul Angel una famiglia che lo ami per tutta la vita, il bimbo per crescere ha bisogno di una madrina o di un padrino che grazie all’Adozione a Distanza si prenda cura di lui!

Anche questa settimana, grazie al vostro prezioso sostegno, una dolce ragazzina in difficoltà, in Kenya sta sorridendo. È la piccola Mercy, 14 anni, è felice perché sa che in Italia un generoso donatore, grazie all’Adozione a Distanza ha deciso di prendersi cura di lei!

Grazie di cuore per la vostra generosità!

Anche per oggi è tutto.

Buona lettura e buon Welcome Friday, con l’augurio di trascorrere una Pasqua serena.