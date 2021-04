Welcome Friday. Le grandi soddisfazioni del Sostegno a Distanza: sei minori in Kenya hanno sostenuto gli esami della scuola primaria!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Oggi. Kele, dolce bimbo asiatico di 6 anni, vorrebbe trovare al più presto una mamma ed un papà con i quali scorrazzare in bicicletta. Henokh, dalla Bolivia e il piccolo Julius dal Kenya hanno bisogno di un’Adozione a Distanza per poter studiare.

Cari lettori,

buon venerdì dell’accoglienza e buon Welcome Friday.

Questa settimana, in apertura di rubrica, vi vogliamo raccontare di un evento davvero importante che ha coinvolto in Kenya ben 19 minori.

Si è svolta infatti, la scorsa settimana, la festa per celebrare la fine della scuola primaria per gli alunni della Sancare. Noi di Ai.Bi. siamo molto felici per il traguardo raggiunto da questi minori.

Sei di loro: Beth, Winnie, Dancan, Bentley, Mercy e Rita, hanno potuto terminare gli studi e sostenere gli esami finali solo grazie all’aiuto del Sostegno a Distanza!

Questo ci riempie davvero di orgoglio e dimostra ancora una volta, concretamente, quanto sia prezioso l’aiuto dell’Adozione e del Sostegno a Distanza per tutti i bambini soli e in difficoltà familiare. Per consentire loro di avere una chance in più di realizzare tutti i loro sogni e costruire un futuro radioso. Leggete qui la storia.

Cosa potrete trovare nelle pagine della nostra rubrica?

Adozione Internazionale

Kele è un dolce bimbo asiatico di 6 anni, abbandonato subito dopo la nascita in un parco, avvolto in una trapunta a quadretti. Oggi vive in una casa famiglia, accudito e protetto.

Kele è un bimbo solare, sorridente ed autonomo che adora davvero tantissimo scorrazzare in bicicletta.

Malgrado un’ agenesia dell’orecchio destro (cioè la totale assenza dell’orecchio dalla nascita), che ha comportato anche un grosso ritardo nello sviluppo del linguaggio, Kele presenta un normale sviluppo cognitivo e ama imparare sempre cose nuove. Inoltre in un recente controllo medico gli è stato diagnosticato un soffio al cuore.

Il bimbo ha bisogno di trovare due genitori che si prendano cura di lui e magari che condividano la sua grande passione per la bicicletta!!!

Adozione a Distanza

Il primo bambino a presentarsi oggi si chiama Henokh, viene dalla Bolivia e ha 6 anni. Il piccolo vive al Centro di Accoglienza Niño Jesús sin dal 2015.

La sua mamma è malata e purtroppo non riesce a prendersi cura di lui, mentre il suo papà, ha abbandonato la famiglia per andare a lavorare un un’altra città e di loro non si è più interessato.

Le prime settimane per Henokh in istituto sono state davvero difficili. Tutto era nuovo per lui, il piccolo non riusciva a dormire, aveva incubi, non voleva mangiare e piangeva senza conforto. Ora Henokh si è ambientato, Ai.Bi. si occupa della sua crescita e della sua istruzione, ma per essere accudito al meglio, il bimbo ha bisogno del sostegno di un padrino o di una madrina dal cuore grande.

Il secondo bambino che vi presentiamo oggi si chiama Julius, ha 4 anni e vive assieme alla sua famiglia a Nairobi, in Kenya, in uno dei quartieri più poveri della città.

La famiglia di Julius è composta da cinque persone: mamma, papà, Julius e due sorelline più grandi. La loro è una famiglia molto unita, ma purtroppo senza un lavoro stabile, il papà non riesce sempre ad avere i soldi sufficienti per pagare per tutti i bambini le rette scolastiche.

Non poter frequentare la scuola, per il piccolo Julius vuol dire non avere la possibilità di sviluppare armonicamente le proprie capacità. Per questo il bambino ha urgente bisogno dell’aiuto di un angelo dal cuore grande che grazie all’Adozione a Distanza gli permetta di frequentare costantemente la scuola e crescere sereno.

Concludiamo anche questa settimana con delle ottime notizie! Perché la piccola Angela, 1 anno e mezzo dalla Bolivia, ha trovato una madrina che ha deciso attraverso l’adozione a distanza di prendersi cura di lei!

Anche per oggi è tutto!

Buona lettura e buon venerdì dell’accoglienza