Adozione a Distanza in Marocco. Youssef, 15 anni, sogna un futuro indipendente. Ma, per questo, ha bisogno di te

Abbandonato alla nascita, è cresciuto sempre in istituto. Per affrontare il futuro senza una famiglia gli serve il supporto di un sostenitore a distanza

Una Adozione a Distanza in Marocco per aiutare un adolescente a costruirsi un futuro fuori dall’istituto. Youssef ha 15 anni e, subito dopo la nascita, è stato affidato alle cure del centro Dar Al Atfal Al Wafae, quando fu abbandonato dai genitori che si sono poi dileguati nel nulla. Probabilmente era il frutto di una relazione fuori dal matrimonio, che potrebbe aver spinto la sua giovane mamma ad abbandonalo per paura non solo del ripudio da parte della famiglia ma anche della discriminazione e stigmatizzazione di cui sono vittime le madri nubili in Marocco. O, forse, semplicemente la madre di Youssef non disponeva delle risorse economiche necessarie al sostentamento del piccolo.

Adozione a Distanza in Marocco: Youssef non ha mai avuto una famiglia

Da allora, purtroppo, il bambino non ha mai trovato una famiglia che lo adottasse. Il suo dramma, ora che è diventato un adolescente, è quello di tutti i care leaver: giovani che si apprestano a lasciare le strutture di accoglienza, una volta raggiunta la maggiore età, per affrontare la vita adulta, senza il conforto e l’appoggio che solo un nucleo famigliare può dare. Anche lui beneficia, come tutti gli altri bambini, dei corsi di sostegno scolastico e delle attività ludico-ricreative organizzate all’interno del centro. Youssef gode di buona salute fisica ma, come tutti i bambini abbandonati o che come lui subiscono un distacco dalla famiglia d’origine, necessita di un sostegno psicologico continuo.

Adozione a Distanza in Marocco: un ragazzo socievole

Nonostante i suoi trascorsi, Youssef è diventato un giovane ragazzo educato e socievole, che ama ancora guardare i cartoni animati e fare i puzzle come quando era piccolo e che sa sfogarsi attraverso lo sport, soprattutto con il karate.

Per sperare in un futuro da giovane uomo indipendente, tuttavia, il ragazzo ha bisogno di qualcuno che lo accompagni nel suo percorso di crescita, con l’Adozione a Distanza in Marocco di Amici dei Bambini. E chissà che, quel qualcuno, non possa essere proprio tu.