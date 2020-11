Adozione a Distanza. Siamo residenti in Svizzera, se la attivassimo spedireste il materiale cartaceo anche all’estero?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Cara Ai.Bi. siamo una famiglia italiana che vive in Svizzera da molti anni. Vi seguiamo da diverso tempo e in questo periodo, tanto difficile per tutti, stavamo pensando di attivare una Adozione a Distanza per aiutare e sostenere un bambino abbandonato. Volevo sapere, dato che siamo residenti all’estero, se, attivando un’adozione a Distanza spedite il materiale cartaceo anche all’estero. Un saluto e buon lavoro a tutti voi da parte mia, di mio marito e dei nostri due figli. Grazie Iolanda

Gentile Iolanda,

grazie per averci scritto e grazie per il suo interesse sulla Adozione a Distanza specialmente in questo periodo storico che aggiunge precarietà alle difficoltà già presenti nei paesi dove operiamo con i nostri progetti di cooperazione rivolti all’infanzia abbandonata.

Grazie all’Adozione a Distanza possiamo garantire continuità agli interventi umanitari negli istituti per l’infanzia dell’Est Europa, Africa e Sud America e nei campi sfollati della Siria, per garantire loro: cibo, acqua, cure mediche, il diritto allo studio e a un’infanzia, quasi sempre negata.

Per rispondere alla sua domanda Le confermiamo che potrà tranquillamente attivare una Adozione a Distanza e di certo riceverà tutto il materiale concernente il minore beneficiario.

Per quanto riguarda la spedizione cartacea, in realtà, per nostra politica non spediamo generalmente all’estero non solo per limitare le spese di spedizione ma anche per il timore che la spedizione vada persa (ci è capitato in passato).

Abbiamo tanti altri sostenitori a distanza che vivono e risiedono all’estero. Per tutti voi prediligiamo l’invio di tutto il materiale in digitale tramite mail, non solo per le motivazioni menzionate sopra, ma ovviamente per l’immediatezza della spedizione stessa. Riceverebbe il kit praticamente dopo massimo 24 ore dall’attivazione.

In realtà lo facciamo anche per i sostenitori Italiani perché ultimamente stiamo ricevendo spesso richieste di invii via mail piuttosto che cartacee. La maggior parte dei sostenitori predilige i file digitali da salvare sui propri dispositivi (per esempio la foto del minore beneficiario da mettere direttamente nella galleria foto del proprio device)

Ma questo non esclude che su richiesta specifica del sostenitore all’estero, come lei, si possa comunque organizzare una spedizione cartacea magari utilizzando spedizioni più sicure e tracciate tipo corrieri.

Compili pure il form di attivazione che trova sul sito dell’Adozione a Distanza, inserendo tutti i dati sia mail che indirizzo di residenza. Una volta attivata l’adozione riceverà il kit di benvenuto con scheda, foto del bambino e lettera di attivazione via mail, in formato pdf e jpg. Potrà scriverci poi alla mail sad@aibi.it per esprimere il desiderio di ricevere il tutto in cartaceo via posta normale. Di certo ci attiveremo per esaudire la sua richiesta.

In un modo o nell’altro cerchiamo, nei limiti del possibile, di esaudire le richieste dei nostri sostenitori a distanza. Siete davvero preziosi e grazie a voi noi possiamo aiutare tanti bambini abbandonati per restituire loro il diritto di essere figli.

Nell’augurarci che possiate presto far parte della nostra grande famiglia, La ringraziamo per averci scritto e le ricordiamo che siamo a completa disposizione per qualsiasi info e chiarimento

Un saluto a tutta la sua famiglia

Staff Sostegno a Distanza – Ai.Bi. – Amici dei Bambini