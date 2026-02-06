Adozione Internazionale. Un bis dal Burundi per la Cicogna di Ai.Bi.

Nuovo volo dal Burundi per la Cicogna di Amici dei Bambini, che torna dal Paese africano con il piccolo Joseph, 6 anni da compiere tra poco, per una festa come mai prima d’ora
L’avevamo annunciato dopo il viaggio per riportare a casa Fernand; ora lo possiamo confermare con certezza: la Cicogna di Amici dei Bambini ha compiuto il suo secondo viaggio consecutivo dal Burundi per portare dalla sua nuova famiglia il piccolo Joseph.
Ogni viaggio come se fosse il primo
Ormai la rotta per il Burundi è ben chiara nella mente della cicogna, che può inserire il “pilota automatico” e godersi il viaggio. Anche se, lo sappiamo, ogni singolo volo compiuto per ridare a una bambina o a un bambino abbandonato il proprio diritto a essere figlio, è sempre un’emozione indescrivibile. Come se fosse ogni volta la prima volta.
Così è stato anche in questa occasione, con sulle ali il sorriso dolce di un bambino che ha fretta di arrivare a destinazione, tra le braccia di una mamma e un papà che lo attendono per diventare, insieme, una famiglia. Per sempre.
La fretta è raddoppiata anche perché, il mese prossimo, Joseph potrà festeggiare il suo sesto compleanno: sarà finalmente una festa vera come mai prima d’ora!
Le lacrime e gli abbracci di rito anche loro sono belli e sinceri come succede ogni singola volta. E, come ogni volta, oltre a unirci ai ringraziamenti e gli abbracci, ci tocca richiamare in fretta la cicogna: è vero che la strada è ben nota e non va più studiata, ma è già tempo di riprendere il volo per il Burundi!
Speriamo che le correnti, all’andata, siano favorevoli, perché per la strada del ritorno, il “peso” sulle ali… sarà doppio!
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati