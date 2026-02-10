Adozione Internazionale. Ancora dal Burundi, una cicogna… che vale doppio

Terzo viaggio Burundi – Italia per la cicogna di Ai.Bi. Amici dei Bambini nel giro di una settimana. Questa volta per portare dai loro nuovi genitori due splendide sorelle, Adelphine e Sandrine, di 6 e 4 anni
Il detto: “Non c’è due senza tre” lo conoscono tutti. Tanti lo completano aggiungendo: “E il quattro vien da sé”.
La Cicogna di Ai.Bi. Amici dei Bambini conferma entrambe le frasi. Perché, dopo quelli compiuti per riportare in Italia Fernand e Joseph, è arrivato, ora, il terzo volo consecutivo, sempre dal Burundi. E, dunque… non c’è dua senza tre!
Ma se anziché i voli si contano i bambini (che è poi la cosa che conta di più), ecco che… il quattro vien da sé. Perché il nuovo volo della Cicogna ha ridato il diritto di essere figlie a due bambine: Adelphine e Sandrine. Due sorelle di 6 e 4 anni che, insieme, hanno potuto abbracciare quelli che, da oggi e per sempre, saranno i loro nuovi genitori.
La primavera della vita
Decisamente un inizio dell’anno felicemente trafficato, quello sulla rotta Italia-Burundi, con la Cicogna di Ai.Bi. che ha ormai imparato a sfruttare tutte le correnti più favorevoli per compiere la tratta il più velocemente possibile. Perché, quando si tratta di “dare il la” a una nuova famiglia, ogni secondo di viaggio guadagnato è un secondo in più d’amore e di sorrisi che riempiono il cuore.
A quell’amore e quei sorrisi della splendida, nuova famiglia, si unisce tutta Ai.Bi. Consapevole che una rondine non fa primavera, ma una cicogna, a volte, sì! La primavera della vita che sboccia!
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati