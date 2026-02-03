Adozione Internazionale. Se il Burundi chiama, la cicogna di Ai.Bi. risponde

Share Post Share Whatsapp Messenger

La cicogna di Amici dei Bambini torna dal Burundi portando dai suoi nuovi genitori il piccolo Fernand, 6 anni e una nuova vita davanti a sé. Mentre la cicogna è già pronta a tornare indietro per… fare il bis

Era il marzo del 2025 quando la cicogna di Ai.Bi. compiva il suo primo viaggio verso il Burundi, e, da lì, portava in Italia la piccola Joellle. Pochi giorni dopo fu la volta dell’allegro King e, a breve distanza, del giovanissimo Joseph: una tripletta eccezionale che, oggi, torna molto utile anche in termini di… “orientamento”. Perché è ancora una volta il Burundi il Paese che ha chiamato a gran voce la cicogna di Ai.Bi. che, come sempre, si è fatta trovare prontissima!

Dal Burundi, per tornare a essere figli

La strada, come detto, la ricordava bene, anche perché, fin dalla prima visita, aveva sentito chiaramente quanto il grido dell’abbandono sia forte, in quel Paese, e quanto bisogno ci sia di aprire le braccia per ridare a quante più bambine e quanti più bambini possibile il loro diritto di essere figli.

Il primo a viaggiare sulle ali della cicogna (già, “la prima”, perché le prenotazioni per nuovi voli già riempiono l’agenda) è Fernand, un bambino di 6 anni prontissimo ad abbracciare la sua nuova famiglia.

E la famiglia è prontissima ad abbracciare lui, per poi prenderlo per mano e incamminarsi, insieme, verso una nuova vita. Finalmente da figlio.

Tutta Ai.Bi. si unisce alla gioia di questo incontro che è per sempre e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo miracolo dell’adozione.

Per chi comincia un abbraccio destinato a non avere fine, però, c’è qualcuno che da questo abbraccio si deve staccare, e anche piuttosto in fretta. È la cicogna di Ai.Bi, che come ogni volta porterà dentro il cuore per sempre il sorriso del piccolo Fernand, ma che sa di avere un altro compito urgente: ripercorrere la rotta verso il Burundi per il nuovo viaggio che l’attende.

come detto, l’agenda è piena, per fortuna, e non è tempo di indugiare. Il Burundi, e tutti i suoi bambini abbandonati continuano a chiamare a gran voce.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati