Adozione Internazionale in Sud America. Nubia, 2 anni. Una famiglia subito, per crescere come figlia amata

Nubia è una bellissima bambina sudamericana di quasi due anni, nata prematura e proveniente da un contesto familiare gravemente trascurante, caratterizzato da abuso di sostanze, instabilità e incapacità genitoriale di garantire cure e protezione.
Dopo un prolungato ricovero neonatale è stata inserita in una famiglia affidataria, dove ha trovato un ambiente stabile, affettuoso e ricco di stimoli.
Presenta lieve microcefalia e le è stata diagnosticata la sindrome di Arnold-Chiari di tipo I.
Il quadro clinico è attualmente stabile, senza necessità di terapia farmacologica, con controlli specialistici regolari. Lo sviluppo motorio è adeguato all’età, mentre il linguaggio è ancora in fase di consolidamento, come è naturale per la sua età.
Sul piano cognitivo partecipa con interesse alle attività educative proposte dal centro che frequenta, mostrando curiosità e buona capacità di attenzione. Ha instaurato un forte legame affettivo con i genitori affidatari, è socievole, ama la musica, gli animali, il gioco all’aria aperta e le attività simboliche con bambole e peluche. Segue routine regolari, dorme e si alimenta bene ed è autonoma nelle attività quotidiane compatibili con la sua età.
Data la giovane età, Nubia non è consapevole della propria condizione di affido e necessita al più presto di una famiglia definitiva. Di genitori amorevoli, pazienti, capaci di offrirle continuità affettiva, adeguata stimolazione evolutiva e di garantire il proseguimento dei controlli sanitari necessari. La sua condizione medica è compatibile con una prospettiva di vita autonoma e non dovrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di crescere in una famiglia dove sentirsi una figlia amata.
In associazione sono disponibili foto della bambina.
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi.
Ricordiamo che tutti questi appelli sono rivolti principalmente a coppie e single che hanno già ottenuto il decreto di idoneità all’adozione. Le storie dei minori vengono pubblicate per dare loro una chance ulteriore di trovare una famiglia che li accolga, dopo che tutti i canali “tradizionali” e istituzionali non hanno portato a un risultato.
La richiesta di informazioni è un canale per approfondire la conoscenza della storia di questo bambino. L’eventuale, successivo, abbinamento seguie, naturalmente, tutto l’iter previsto per legge per ogni Adozione Internazionale.