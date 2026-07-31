Adozione Internazionale in Sud America. Georgia, 10 anni. Cerca la serenità di una famiglia per sentirsi anche lei una figlia amata

Georgia è una bambina sudamericana di 10 anni con una storia familiare complessa, segnata dalla malattia della madre e da numerosi cambiamenti di figure nel suo accudimento. Dopo essere stata accolta da una famiglia della comunità e successivamente da un familiare, è entrata nel sistema di protezione, vivendo diversi affidi fino alla dichiarazione di adottabilità.
Frequenta la quinta elementare con risultati soddisfacenti, pur presentando qualche difficoltà di concentrazione e nell’area logico-matematica. Ha buone capacità comunicative, si esprime con chiarezza e instaura relazioni positive con adulti e coetanei, anche se talvolta fatica a rispettare le regole.
Ha seguito un percorso psicoterapeutico per elaborare alcuni vissuti pesanti e sviluppare maggiore cura di sé e rispetto degli altri.
Oggi è una bambina serena, allegra e affettuosa, capace di creare legami significativi.
Nonostante provi ansia all’idea di affrontare nuovi cambiamenti familiari o di non riuscire a scuola, il recente inserimento in una nuova famiglia è stato positivo e si ritiene possibile accompagnarla verso un progetto adottivo.
Ama pattinare, ballare il K-pop, realizzare braccialetti, guardare i film Disney e trascorrere il tempo al parco o in piscina. Apprezza gli accessori, i colori lilla, rosa e oro, e ama la pizza e la pasta.
I futuri genitori dovranno offrirle ascolto, pazienza, stabilità emotiva e un ambiente sicuro, con regole chiare e affettuose che favoriscano il suo benessere e la sua crescita, in modo da sviluppare il suo senso di appartenenza e la sua percezione di figlia amata e ben voluta.
In associazione sono disponibili foto della bambina.
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi.
Ricordiamo che tutti questi appelli sono rivolti principalmente a coppie e single che hanno già ottenuto il decreto di idoneità all’adozione. Le storie dei minori vengono pubblicate per dare loro una chance ulteriore di trovare una famiglia che li accolga, dopo che tutti i canali “tradizionali” e istituzionali non hanno portato a un risultato.
La richiesta di informazioni è un canale per approfondire la conoscenza della storia di questo bambino. L’eventuale, successivo, abbinamento seguie, naturalmente, tutto l’iter previsto per legge per ogni Adozione Internazionale.