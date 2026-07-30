Marocco. Adozione a Distanza. L’importanza del sostegno psicologico

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Questa è solo una delle attività che è stato possibile realizzare grazie progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”. Un intervento che ci ricorda quanto il sostegno psicologico sia essenziale nel percorso educativo dei bambini

Crescere a volte può essere complicato. Affrontare l’adolescenza con il turbinio di emozioni e cambiamenti che l’accompagna non è affatto semplice, soprattutto se non hai una famiglia accanto a sostenerti. Proprio per educare e accompagnare emotivamente i bambini accolti presso la Casa dei Bambini, orfanotrofio sostenuto da Ai.Bi. Amici dei Bambini attraverso il progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, è stata recentemente organizzata un’attività di supporto psicologico rivolta agli studenti del terzo anno della scuola media.

Guidata con cura e sensibilità dall’educatrice e dall’insegnante della struttura, questa iniziativa mirava a rafforzare la salute mentale degli adolescenti, offrendo loro un momento di ascolto, di espressione e di crescita personale.

L’adolescenza è un periodo di transizione delicato, segnato da profondi cambiamenti fisici, emotivi e sociali. Per i giovani che vivono in un contesto istituzionale, spesso esposti a instabilità o solitudine, queste difficoltà possono presentarsi in maniera ancora più intensa. Per questo è fondamentale creare spazi protetti dove gli adolescenti possano esprimersi, sentirsi compresi e imparare a conoscersi meglio.

Un momento di condivisione per esprimere le proprie emozioni

L’attività è iniziata con una discussione in cerchio, un momento di condivisione sincera in cui ciascuno ha potuto esprimere liberamente le proprie emozioni, paure e difficoltà in un clima di fiducia e rispetto reciproco. I ragazzi hanno così scoperto di non essere soli.

Successivamente, sono stati proposti giochi di ruolo per sviluppare l’empatia, stimolare la comunicazione positiva e imparare a gestire i conflitti. Infine, esercizi di respirazione e rilassamento hanno fornito strumenti concreti per ritrovare calma e concentrazione, aiutando i ragazzi a gestire lo stress della vita quotidiana.

Al centro di questa attività, vi erano obiettivi importanti: rafforzare l’autostima, migliorare la conoscenza di sé, favorire relazioni più sane con gli altri e prepararsi con serenità alle sfide scolastiche, come gli esami di fine anno. Per i ragazzi che hanno manifestato un disagio più profondo, è stato attivato un accompagnamento individuale, sempre nel rispetto dei loro tempi e bisogni.

Esprimere le proprie emozioni ed essere ascoltati: il primo passo per sentirsi accolti

I risultati osservati sono stati molto incoraggianti. Diversi studenti hanno mostrato un cambiamento positivo nel comportamento, una maggiore apertura verso gli adulti di riferimento e una motivazione rinnovata nello studio. Anche il clima generale del gruppo è migliorato: le interazioni tra pari sono diventate più gentili, rispettose e solidali.

Questa è solo una delle attività che è stato possibile realizzare grazie ai sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”. Un intervento che ci ricorda quanto il sostegno psicologico sia una componente essenziale nel percorso educativo dei bambini, soprattutto per coloro che affrontino situazioni di vita complesse.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Marocco dal 1992 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.

Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Marocco”?

Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Maison d’Enfants Akkari, Associazione Protezione e Assistenza -APA- puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Marocco.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna “AFRICA EMERGENZA ABBANDONO”. Puoi fare una donazione cliccando QUI