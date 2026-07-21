Marocco. Un’Adozione a Distanza per Yasser: per avere ciò che non ha mai avuto

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Yasser ha 9 anni e nella sua vita ha avuto solo la mamma, che a causa della povertà è stata costretta a affidarlo a un orfanotrofio. Con un’Adozione a Distanza puoi diventare per lui un riferimento e una certezza per il futuro

Yasser è un bambino di 9 anni che non ha mai conosciuto suo padre né altri parenti. Ha sempre vissuto da solo con la mamma, che lavora come collaboratrice domestica. Purtroppo, però, da sola e senza aiuto, pur lavorando moltissime ore e facendo non pochi sacrifici, non riesce ad avere un reddito che le permetta di soddisfare adeguatamente i bisogni essenziali del figlio, in particolare quelli legati all’istruzione e alla salute.

Dopo anni in una situazione così precaria e difficile, la donna ha quindi chiesto aiuto all’orfanotrofio Maison Akkarì, uno degli istituti con i quali Ai.Bi. Amici dei Bambini collabora in Marocco, affinché suo figlio potesse crescere in un ambiente più stabile e favorevole al suo sviluppo.

Un bambino socievole che si impegna a scuola

Yasser si è subito dimostrato un bambino tranquillo, educato e socievole, che affronta la vita quotidiana con entusiasmo e curiosità. Frequenta la terza classe della scuola primaria e dimostra interesse per l’apprendimento, impegnandosi e cercando sempre di migliorare.

Partecipa con grande piacere anche alle varie attività educative, culturali e ricreative del centro. Ama in particolare le gite, i laboratori di cucina, il teatro e il coro, attività che gli permettono di esprimere la propria creatività, sviluppare nuove competenze e condividere momenti di gioia con gli altri bambini.

La consapevolezza di avere un’occasione

Il suo carattere gentile, rispettoso e collaborativo gli consente di instaurare facilmente rapporti positivi con gli altri. Grazie alla sua sensibilità e al suo spirito di condivisione, è un bambino molto apprezzato all’interno del gruppo, ma proprio questa grande sensibilità lo porta anche ad affrontare momenti di sconforto, pensando alla mamma che lavora sempre tantissimo e ha dovuto comunque chiedere aiuto per permettergli di studiare e avere tutto ciò che un bambino della sua età dovrebbe avere.

Un’Adozione a Distanza per avere ciò che non ha mai avuto

Per Yasser, un’Adozione a Distanza sarebbe un’iniezione di fiducia e di energia che gli permetterebbe di affrontare la sua quotidianità con maggiore speranza e, soprattutto, con la consapevolezza di poter contare sull’aiuto di un’altra persona adulta, cosa che nella sua vita, finora, non è mai accaduto.

Una consapevolezza che porterebbe sollievo e speranza anche alla mamma, che non ha mai smesso di lottare e fare tutto il possibile per dare a suo figlio la possibilità di un futuro diverso.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a distanza Yasser è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Yasser la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Potrai ricevere la foto del minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Yasser ti sta già aspettando! Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Yasser. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno. Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Yasser, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.



A cura degli espatriati e degli operatori di Ai.Bi. nel Paese.

Amici dei Bambini è presente in Marocco dal 1992