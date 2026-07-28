Ucraina. Un’Adozione a Distanza contro la guerra, per Polina

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Dopo 4 anni e mezzo di guerra, la quotidianità non può essere “normale”, anche quando l’apparenza sembra raccontare altro. Polina ha bisogno di supporto per superare i traumi di un conflitto che pare non finire mai

Cosa significa vivere per 4 anni e mezzo in un Paese in guerra? Andare a scuola sapendo che in ogni momento possono suonare le sirene e bisogna correre nei sotterranei? Salutare il papà quando esce per andare al lavoro, cacciando via dalla mente i dubbi che possa non tornare?

Sono queste le domande con le quali convivono i bambini e i ragazzi in Ucraina, non solo quelli che versano in condizioni più disperate, ma anche bambine come Polina, che una famiglia ce l’ha, così come un tetto sulla testa e un posto in cui andare a trovare un po’ di pace.

Ma tutto questo non basta! Non può bastare se gli anni della tua infanzia sono stati segnati da scoppi, fughe e amici che non sai più dove siano. E l’immediato contesto che ti circonda, per quanto provi a essere rassicurante, non può guarire le ferite che segnano in profondità.

Una famiglia “normale”, in un tempo che normale non è

Polina tutto questo lo sa, con una “saggezza” che va ben oltre i suoi 11 anni.

Lei vive a Volodarka, la cittadina a un centinaio di chilometri da Kiev dove c’è la ludoteca di Ai.Bi. Amici dei Bambini, con papà, mamma e la sorellina di 3 anni. Il papà ha un lavoro stabile, anche se, essendo una guardia di sicurezza di Chernobyl, spesso è lontano da casa e non fa certo un lavoro sicuro.

Polina cresce bene, è brava a scuola (frequenta la 5^ classe, corrispondente alla nostra prima media), è sensibile e delicata con le persone, gli animali e la natura. È curiosa, capace e mostra un entusiasmo genuino in tutto ciò che fa.

Nonostante tutto questo, però, la situazione della famiglia non è facile, la guerra ha messo in discussione ogni certezza del passato e anche economicamente la famiglia fa fatica. Per organizzare al meglio la vita delle figlie, la partecipazione alle attività della ludoteca di Volodarka è fondamentale.

Un’Adozione a Distanza per guarire le ferite della paura

Polina ci va spesso, adora trascorrere qui il suo tempo e, come molti altri bambini, sogna di avere amici italiani.

In particolare, nell’ultimo periodo la bambina ha mostrato alcune difficoltà emotive che la partecipazione alle attività artistico-terapeutiche della ludoteca riesce a mitigare, ma non a curare del tutto.

Un’Adozione a Distanza significherebbe, per lei, la possibilità di un accompagnamento più mirato e continuo, fondamentale soprattutto per elaborare le sue paure e i pericoli legati alla guerra.

Per la sua famiglia, inoltre, potrebbe essere un aiuto decisivo per affrontare con maggiore sicurezza questi tempi incerti di conflitto e poter contare su qualcuno che, anche da lontano, ha scelto di stare vicino a Polina.

Inoltre, se il donatore avesse anche dei figli di un’età vicina a quella di Polina, l’Adozione a Distanza diventerebbe anche un modo per poter scriversi, condividere esperienze e speranze, allacciando un rapporto che, la abbiamo visto tante volte, può diventare l’aiuto più potente che ci sia!

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Polina è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Polina la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarla. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Polina ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Polina. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.