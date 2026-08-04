Repubblica Democratica del Congo. Una mano sicura per Robert, dopo tanti abbandoni

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Orfano di padre, abbandonato dalla madre e dalla famiglia, Robert vive in Orfanotrofio e ha voglia di riprendere in mano la sua vita. Con un’Adozione a Distanza puoi aiutarlo a costruirsi un futuro

Robert è un bambino di 7 anni che viene da Buhombo, località nel territorio di Nyiragongo, in Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, nota per essere un’area in cui sono presenti moltissimi sfollati e insediamenti spontanei.

Robert è orfano di padre, che non ha mai conosciuto, e ha cinque fratelli, nati da padri diversi.

La mamma, lasciata anche dall’ultimo compagno, non sapendo come poter mantenere i bambini è andata a vivere in un campo profughi a nord della città di Goma, cercando qui qualche aiuto.

La situazione già molto precaria è peggiorata ulteriormente a seguito della guerra e della presa della città da parte dei ribelli del Movimento M23, che hanno deciso di chiudere tutti i campi profughi e di spingere le persone a tornare a vivere nei loro luoghi d’origine.

Povertà e solitudine

A quel punto, la donna ha deciso di tornare al suo villaggio, ma ha lasciato Robert con la nonna che, già povera e malata, è morta poco dopo l’arrivo del bambino. Questo è stato così accolto per un breve periodo dalla zia materna che, però, non avendo a sua volta di che vivere, non ha potuto mantenerlo e ha deciso di cercare un orfanotrofio che potesse accogliere il piccolo.

Per Robert si sono così aperte le porte dell’orfanotrofio SODAS, uno dei due centri nella città di Goma con i quali collabora Ai.Bi. Amici dei Bambini che, constatato come il bambino vivesse per strada mendicando, lo ha accolto al suo interno.

Una nuova possibilità

Subito dopo il suo ingresso, Robert ha ricevuto un sostegno psicosociale che gli ha permesso di ritrovare un minimo di stabilità dopo la vita in strada. Da novembre è iscritto alla prima elementare e va molto fiero di poter finalmente andare a scuola.

Il bambino ha un bel carattere, allegro e socievole e sta iniziando ad avere amici sia all’interno dell’orfanotrofio sia a scuola.

Il suo percorso è ancora lungo e difficile, ma un’Adozione a Distanza potrebbe aiutarlo in modo decisivo a costruire la basi per un futuro diverso. Robert avrebbe la certezza di poter proseguire gli studi e, grazie a un sostegno speciale, recuperare il ritardo rispetto agli altri compagni. Inoltre, saprebbe con sicurezza che, nonostante tutti gli abbandoni già sperimentati, c’è chi, nel mondo, si preoccupa per lui e ha deciso di prenderlo per mano, anche se da lontano.

Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini

Adottare a Distanza Robert è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Robert la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Robert ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Robert. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.

Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Promesse, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.