Kenya. Un’Adozione a Distanza per il sogno di Renish di diventare maestra

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Abbandonata dai genitori e sola con la povera nonna, Renish, a 12 anni, si impegna per studiare e provare a costruirsi un futuro. Ma non può riuscirci senza il tuo aiuto!

Si può avere 12 anni e non aver mai sperimentato il vero calore di una famiglia?

Purtroppo, la risposta è sì.

E lo sa bene Renish, una bambina di 12 anni la cui madre ha manifestato disturbi mentali dopo la nascita dell’ultimo fratellino e ha abbandonato la figlia tornando a vivere con i suoi e con il bambino piccolo, e il cui papà, dalla separazione, non ha più voluto avere a che fare con i suoi figli.

Ad accudire Renish e i suoi fratelli è rimasta la povera nonna paterna, che non è mai riuscita ad avere le risorse per provvedere a tutte le necessità dei nipoti e meno che mai per pagare le rette della scuola.

Le difficoltà di un cammino in salita

Così, la bambina è stata accolta dalla Sancare Preparatory School, con la quale Ai.Bi. Amici dei Bambini collabora da tempo.

Renish, che attualmente frequenta la settima classe, è una ragazzina molto attiva e si è subito dimostrata una studentessa disciplinata ed educata, sia in classe, sia nelle attività extracurricolari che ha scelto di seguire: le lezioni di canto. È consapevole di avere una chance che i suoi fratelli non hanno avuto, perché sono maggiori di lei e, data la povertà della famiglia e le difficoltà della nonna, non hanno mai potuto frequentare con continuità la scuola, non riuscendo a pagare le rette.

Adozione a Distanza significa certezza di futuro

Renish, da grande vorrebbe diventare una maestra, ma per raggiungere i suoi obiettivi sa bene che dovrà continuare a impegnarsi moltissimo e che, forse, anche tutto l’impegno non basterà. Per sostenere la sua volontà e alimentare la sua speranza, infatti, serve un’Adozione a Distanza, che potrà garantire alla ragazza tutto il sostegno di cui ha bisogno e la sicurezza di poter proseguire per la sua strada.

Ma oltre al piano materiale, un’Adozione a Distanza potrà far capire a Renish che non è da sola in questo cammino e che da qualche parte del mondo c’è chi, anche se da lontano, ha deciso di tenderle una mano e camminare al suo fianco per tutto il tempo che sarò necessario a costruirsi un futuro più solido e sereno.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?

Adottare a Distanza Renish è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Renish la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Renish ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Renish. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.