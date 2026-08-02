Kenya. Adozione a Distanza. Ogni gioco è un passo verso il domani

Aderendo al progetto di Ai.Bi. “Adotta a Distanza in bambini di un orfanotrofio” puoi contribuire a regalare ai bambini soli o abbandonati opportunità di gioco, sport e apprendimento che arricchiscono il loro percorso di crescita
Gli alunni della Sancare Preparatory School grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. Amici dei Bambini, hanno potuto partecipare a una sessione di attività sportiva e di gioco extracurriculare organizzata dall’istituto.
Ad entusiasmare particolarmente i bambini è stato il trampolino elastico, un’attività non solo divertente ma anche molto utile per sviluppare abilità motorie come coordinazione, equilibrio e agilità, rafforzare la fiducia in sé stessi e l’autostima, scaricare le energie divertendosi e migliorare le competenze sociali attraverso il lavoro di squadra e l’interazione con i coetanei.
Giocando si cresce e si migliora l’autostima
L’esercizio fisico e il gioco sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini, perché stimolano le funzioni cerebrali, aiutando gli studenti a mantenere alta l’attenzione durante le lezioni e migliorando il loro rendimento scolastico. Inoltre, tali attività riducono lo stress, favorendo il benessere mentale, l’autostima e la fiducia in se stessi.
Vogliamo dire grazie ai sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”. Il vostro contributo ha avuto un ruolo fondamentale nel rendere questa esperienza unica per tutti i bambini.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Kenya dal 2008 con progetti di Adozione a Distanza.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Kenya”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Shelter Children’s Home, Vijiji Home of Light, Sancare Preparatory School puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.