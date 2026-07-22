Marocco. Adozione a Distanza. Le farfalle prendono vita tra le mani dei bambini

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Al centro Akkari, un semplice laboratorio di collage si è trasformato in un’occasione di crescita, socializzazione e creatività

Al centro Akkari, il pomeriggio si è trasformato in un vero viaggio creativo. Attorno a grandi tavoli coperti di carte colorate, forbici e vasetti di colla, i bambini si sono lanciati in un laboratorio di collage dove l’immaginazione era la protagonista.

Questa volta il tema ha incantato tutti: realizzare bellissime farfalle di cartone decorate con la tecnica del collage. Ogni bambino aveva davanti a sé una sagoma di farfalla ritagliata in cartone rigido, pronta a essere vestita di colori e di texture. Alcuni hanno scelto di decorarla con ritagli di riviste brillanti per dare alla loro farfalla ali scintillanti, altri hanno optato per carte morbide e variopinte che ricordavano i fiori di un giardino.

Tra ali scintillanti la gioia dei bambini

I tavoli erano animati: tra un taglio di forbici e l’altro si alzavano risate, scambi di carta — «Mi dai un po’ di giallo?» — e piccoli “wow!” quando le farfalle iniziavano a prendere forma. Gli animatori incoraggiavano ogni gesto.

Poco a poco le farfalle hanno, così, preso vita: alcune avevano ali simmetriche e ordinate con cura, altre erano più fantasiose con motivi sorprendenti e vivaci. Una caratteristica però, le accomunava tutte: la gioia e l’orgoglio dei bambini che le mostravano con un grande sorriso.

Alla fine del laboratorio, le farfalle sono state appese insieme su un grande pannello dando vita ad una macchia allegra e multicolore pronta a spiccare il volo. Un vero affresco collettivo, testimone dell’immaginazione senza limiti e della semplice felicità di creare.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Marocco dal 1992 con progetti di cooperazione e Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.

Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Marocco”?

Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i bambini degli orfanotrofi Maison d’Enfants Akkari, Associazione Protezione e Assistenza -APA- puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Marocco.

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Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.