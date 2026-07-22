Marocco. Adozione a Distanza. Le farfalle prendono vita tra le mani dei bambini

Al centro Akkari, un semplice laboratorio di collage si è trasformato in un’occasione di crescita, socializzazione e creatività
Al centro Akkari, il pomeriggio si è trasformato in un vero viaggio creativo. Attorno a grandi tavoli coperti di carte colorate, forbici e vasetti di colla, i bambini si sono lanciati in un laboratorio di collage dove l’immaginazione era la protagonista.
Questa volta il tema ha incantato tutti: realizzare bellissime farfalle di cartone decorate con la tecnica del collage. Ogni bambino aveva davanti a sé una sagoma di farfalla ritagliata in cartone rigido, pronta a essere vestita di colori e di texture. Alcuni hanno scelto di decorarla con ritagli di riviste brillanti per dare alla loro farfalla ali scintillanti, altri hanno optato per carte morbide e variopinte che ricordavano i fiori di un giardino.
Tra ali scintillanti la gioia dei bambini
I tavoli erano animati: tra un taglio di forbici e l’altro si alzavano risate, scambi di carta — «Mi dai un po’ di giallo?» — e piccoli “wow!” quando le farfalle iniziavano a prendere forma. Gli animatori incoraggiavano ogni gesto.
Poco a poco le farfalle hanno, così, preso vita: alcune avevano ali simmetriche e ordinate con cura, altre erano più fantasiose con motivi sorprendenti e vivaci. Una caratteristica però, le accomunava tutte: la gioia e l’orgoglio dei bambini che le mostravano con un grande sorriso.
Alla fine del laboratorio, le farfalle sono state appese insieme su un grande pannello dando vita ad una macchia allegra e multicolore pronta a spiccare il volo. Un vero affresco collettivo, testimone dell’immaginazione senza limiti e della semplice felicità di creare.
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
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