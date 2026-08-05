Adozione a Distanza. Ghana: un quaderno, una penna, un futuro per tutti i bambini

Grazie ai sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” Ai.Bi. ha l’opportunità di fornire regolarmente materiale scolastico essenziale a tutti i bambini
Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. Amici dei Bambini, 58 minori accolti all’interno del Centro di Accoglienza Royal Seed Home, in Ghana, hanno la possibilità di poter mangiare pasti regolari, essere curati, sostenuti e andare a scuola.
Lo studio è fondamentale per il futuro dei bambini. Attraverso i sostenitori del progetto, Ai.Bi. garantisce ai minori del Centro tutto il materiale necessario per adempiere al meglio i loro doveri scolastici. Ciò permette ai piccoli alunni di essere maggiormente sereni e migliorare il rendimento, proprio come ci ha raccontato Daniel.
La storia di Daniel
Le forniture di materiale scolastico, tra cui penne, matite, gomme e quaderni, hanno agevolato lo svolgimento dei compiti scolastici del piccolo Daniel, migliorando significativamente il suo rendimento, tanto da ricevere un elogio da parte del suo insegnante per i progressi nelle attività didattiche e nell’apprendimento.
Quando l’assistente sociale del Centro ha incontrato il bambino per capire le ragioni di questo repentino miglioramento, Daniel ha spiegato che finalmente non aveva più lo stress di dover capire come poter procacciarsi un quaderno o una penna per fare i compiti e ne era davvero felice.
Daniel ringrazia tutti i sostenitori del progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”!
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Ghana dal 2011 con progetti di Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Ghana”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Se vuoi aiutare anche tu i bambini del Centro di accoglienza Royal Seed Home puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Ghana.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
Anche questo progetto fa parte della campagna “AFRICA EMERGENZA ABBANDONO”. Puoi fare una donazione cliccando QUI