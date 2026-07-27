BAMBINIXLAPACE. Ucraina. L’estate dei nostri bambini

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L’obiettivo delle educatrici della ludoteca di Volodarka di Ai.Bi. è quello di regalare momenti di normalità in un tempo che normale non è

Anche in Ucraina è arrivata l’estate. La quarta che i bambini trascorreranno sotto il rumore delle bombe. È difficile pensare che alcuni di loro, i più piccini, non sanno cosa significhi vivere serenamente, in pace.

EMERGENZA UCRAINA

L’obiettivo delle educatrici della ludoteca di Volodarka di Ai.Bi. Amici dei Bambini è quello di regalare momenti di serenità e un pezzetto dell’infanzia perduta ai tanti bambini che ogni giorno decidono di trascorrere delle ore serene all’interno della struttura, soli o in compagnia delle loro famiglie.

Le nostre referenti ci hanno raccontato che da quando l’estate è iniziata sono aumentati i bambini che frequentano gli spazi. Ogni giorno a varcare la soglia della ludoteca ne arrivano 25-30 tutti affamati di gioie semplici e loro sono pronte ad accoglierli con tantissime attività!

Riposo, avventure e tanta creatività per vivere momenti sereni

Questa settimana i bambini che hanno frequentato la ludoteca hanno avuto davvero l’imbarazzo della scelta, tra cinema, sessioni di disegno, la creazione di aquiloni e perfino di una capsula del tempo!

Partiamo proprio dal cinema, perché per un pomeriggio la ludoteca si è trasformata in una vera e propria sala cinematografica, dove i bambini hanno potuto guardato il film “Lilo & Stitch”. L’atmosfera accogliente, gli amici, il profumo dei popcorn e l’emozionante storia sull’amicizia e la famiglia hanno creato un’atmosfera davvero speciale.

L’attività più affascinante della settimana è però stata la creazione di una capsula del tempo. I bambini hanno scritto lettere ai “se stessi del futuro”, raccontando sogni, progetti e desideri. Tutti i messaggi sono stati solennemente inseriti nella capsula e sotterrati.

L’atmosfera estiva è poi proseguita con sessioni di disegno, in cui è stato chiesto ai ragazzi di rappresentare i paesaggi che associavano all’estate. Al termine del lavoro i piccoli artisti si sono rinfrescati con una gustosa bevanda al limone e menta.

Non meno entusiasmante è stata la creazione di coloratissimi aquiloni, infine, non sono mancate attività all’aria aperta, giochi di gruppo e la possibilità di arrostire e mangiare tutti insieme dolcissimi marshmallow!

A cura degli espatriati e del personale di Ai.Bi. Amici dei Bambini nel Paese.

Ai.Bi. è presente in Ucraina dal 1999.

La speranza dei bambini dell’Ucraina è appesa a un filo

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono passati oltre 4 anni. In questo tempo oltre 700 bambini sono morti e quasi 3.000 sono stati feriti. Anche la speranza rischia di morire.

Ai.Bi. Amici dei Bambini con il progetto BAMBINIxLAPACE ogni giorno porta ai minori e le loro famiglie aiuto concreto, supporto psicologico e attimi di vita “normale”, in un tempo che normale non è.

Ecco perché oggi più che mai c’è bisogno del tuo aiuto: per non far spezzare il filo della speranza.

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