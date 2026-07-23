Ghana. Adozione a Distanza. La gioia di festeggiare il compleanno per la prima volta

Il progetto “Adotta a Distanza i bambini di un’orfanotrofio” non offre solo un aiuto concreto, regala ai bambini momenti di felicità, che li fanno sentire amati
Il 2 luglio è stata una data da ricordare per il piccolo Emmanuel, un giorno in cui, forse, per la prima volta, si è sentito davvero amato e speciale.
Emmanuel il 2 luglio ha compiuto 8 anni e per la prima volta nella sua vita è stato festeggiato con una festa di compleanno. Non potete immaginare la gioia di questo bambino. Gli applausi, il coro di auguri, la torta condivisa con gli altri piccoli ospiti del Centro, le caramelle, i biscotti, le bibite hanno trasformato quel giorno in un ricordo che il bimbo porterà nel suo cuore per sempre. Uno scricciolo elegante nella sua camicetta bianca che guarda con attesa e soddisfazione la torta del suo compleanno stretto dall’abbraccio e dai sorrisi degli altri bambini.
Grazie a tutti coloro che credono nel progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio
La direzione dell’orfanotrofio e tutti i bambini accolti assieme a Emmanuel all’interno del Centro sostenuto da Ai.Bi. vogliono ringraziare dal profondo del cuore Andrea, sostenitore a distanza di Emmanuel attraverso il programma “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio” di Ai.Bi. per il prezioso gesto.
Con la semplicità dei bambini, Emmanuel ha voluto esprimere tutta la sua riconoscenza con una frase che racchiude il senso di questa giornata:
“Voglio bene alla mia famiglia italiana”
A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.
Amici dei Bambini opera in Ghana dal 2011 con progetti di Adozione a Distanza. Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.
Come partecipare al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Ghana”?
Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”.
Anche tu puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Ghana.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.
Anche questo progetto fa parte della campagna “AFRICA EMERGENZA ABBANDONO”. Puoi fare una donazione cliccando QUI