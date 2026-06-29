Ghana. Una nuova speranza per Miracle grazie all’Adozione a Distanza

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A 7 anni, abbandonato dalla mamma e senza notizie del resto della famiglia, Miracle ha trovato rifugio in orfanotrofio. E con l’arrivo dell’Adozione a Distanza la sua vita è cambiata e una nuova speranza si è accesa

Quando Miracle è arrivato in orfanotrofio, ad accompagnarlo sono stati gli addetti del dipartimento del Social Welfare. Era a loro che si era rivolta la mamma del bambino per chiedere aiuto, consapevole delle sue difficoltà e della necessità di affidare il piccolo a chi potesse prendersene cura mentre lei lavorava, provando a guadagnare quanto necessario per provvedere al figlio.

Con il passare del tempo, però, le cose sono cambiate e se, prima, ad accompagnare il piccolo c’era anche la speranza di rivedere presto la mamma, con il passare del tempo quel lumicino si è spento. Perché la donna non ha più fatto avere sue notizie e non si è più presentata in orfanotrofio a trovare il figlio.

Dettagli sul padre o altri familiari non ne sono mai stati lasciati e, così, Miracle si è ritrovato da solo. Adotta un Bambino a Distanza

L’arrivo dellasperanza

Certo, in orfanotrofio si sono presi cura di lui, ha trovato personale amorevole e competente e tanti amici, ma il suo futuro era un grande punto di domanda.

Almeno fino a quando non è arrivata una persona speciale: una donna che, letta la sua storia, ha deciso si sottoscrivere per Miracle un’Adozione a Distanza. Questo ha significato non solo avere un aiuto concreto, mese dopo mese, per proseguire gli studi a scuola, avere vestiti, pasti, medicinali e tutto quello che gli serve per una vita dignitosa, ma anche poter intensificare le ricerche della sua famiglia, anche allargata, vedere se è possibile rintracciare qualcuno e, successivamente, valutare la possibilità di un suo reinserimento all’interno.

Il risultato più grande, però, è che proprio grazie a questo rapporto con la sua sostenitrice, Miracle ha ritrovato la speranza, e ora guarda al domani con quel sorriso che negli ultimi mesi si era spento.

L’attesa di Ruth, Emelia e Lawrencia

Miracle ha trovato chi ha accolto il suo grido di aiuto, ma Ruth, Emelia e Lawrencia stanno ancora aspettando qualcuno che possa accompagnarli nel loro cammino di speranza e di emancipazione attraverso un’Adozione a Distanza.

Adotta a distanza un bambino ancora in attesa

Adottare a Distanza è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantirgli la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Anche questo progetto fa parte della campagna “Africa. Emergenza Abbandono”

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