Trovata sola a 7 anni: la storia di Ruth e il suo sogno di rinascita in Ghana

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Dopo la paura vissuta al mercato di Kasoa, oggi Ruth cerca una speranza. Scopri come un’adozione a distanza può accompagnarla verso un futuro pieno di luce

Il 30 maggio 2026 la piccola Ruth è stata accolta in orfanotrofio, in Ghana, dopo essere stata ritrovata sola dalla Polizia di Kasoa, nella Regione Centrale.

Si trovava con la madre al mercato di Kasoa, nella Regione Centrale del Ghana, quando si è smarrita tra la folla. Per una bambina così piccola, ritrovarsi sola, senza punti di riferimento e senza sapere come tornare a casa, è stata un’esperienza traumatica.

Dopo la segnalazione di una cittadina preoccupata, la Polizia del Ghana l’ha presa in carico e ha avviato le ricerche. Gli accertamenti hanno confermato che Ruth viveva con la madre, ma, a causa della grave situazione familiare è stata affidata a un orfanotrofio, dove oggi trova protezione, cure e affetto.

I sogni di una bambina di 7 anni:la forza di sperare ancora

La sera, prima di addormentarsi, ascolta le storie raccontate dalla sua caregiver. Forse è proprio in quei momenti che riesce a sentirsi al sicuro, lasciandosi alle spalle la paura e lo smarrimento vissuti quel giorno al mercato. A volte è lei stessa a raccontare una storia, dimostrando una forza e una capacità di sognare che commuovono chi le sta accanto.

Ama la musica, i colori rosa e viola e il riso fritto con pollo. E come ogni bambina della sua età coltiva un sogno: diventare parrucchiera quando sarà grande.

Oggi Ruth ha 7 anni e ha bisogno di qualcuno che scelga di accompagnarla nel suo cammino.

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza per Ruth?

Adottare a distanza Ruth è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Ruth la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la foto del minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendosi informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandosi direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Ruth ti sta già aspettando.

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Ruth. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.