Caro carburante. Il governo decide un nuovo taglio delle accise sul gasolio

Nuovo intervento del Governo per ridurre il prezzo dei carburanti: 17 centesimi in meno al litro dal 28 luglio al 6 agosto. La misura, però, vale solo per il diesel e non per la benzina. Nuova riunione del CdM prevista per il 4 agosto
La situazione in Medio Oriente, a partire dalla guerra in Iran, continua a essere più che mai instabile. Di conseguenza, il prezzo del petrolio e dei carburanti è tornata a farsi difficile, tanto da portare il Governo a un nuovo intervento sulla falsariga di quello preso nel mese di marzo e più volte successivamente prorogato.
Nell’ultimo Consiglio dei Ministri è stato quindi deciso un nuovo taglio delle accise, anche se, per il momento, limitato al gasolio e non esteso anche alla benzina.
Un taglio sul prezzo del carburante più utilizzato per il trasporto merci
Torna, quindi, una delle misure scelte fin dall’inizio dei disordini in Iran per contrastare il rincaro dei carburanti e alleggerire il peso economico che grava sulle famiglie.
L’obiettivo, nel breve termine, è portare il prezzo del diesel sotto la soglia psicologica dei 2 euro alla pompa di benzina. La decisione di agire solo sul gasolio è stata presa, oltre che per contenere i costi, anche perché questo carburante è il più utilizzato nel settore dell’industria, dell’agricoltura e nel trasporto e, dunque, provoca un effetto a catena sui prezzi delle merci.
125milioni fino al 6 luglio
Secondo le informazioni diffuse, il meccanismo trovato è quello delle “accise mobili”, che prevede aggiustamenti periodici delle aliquote in funzione dell’andamento dei prezzi, così da contenere i rincari senza però introdurre una misura strutturale.
Lo sconto ammonta a 17 centesimi al litro ed è in vigore a partire dalla mezzanotte del 28 luglio. Per il momento, questo provvedimento durerà fino al 6 agosto, per una spesa prevista di 125 milioni di euro.
Per finanziarla, si era pensato a un rialzo delle accise sulle sigarette, meccanismo, però, scongiurato per l’opposizione interna di alcuni partiti della maggioranza.
Il Governo, comunque, ha in programma di riunirsi nuovamente il 4 agosto, così da valutare gli effetti della misura, la possibilità di prorogare il taglio delle accise e, magari, estenderlo anche alla benzina.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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