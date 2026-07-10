Aggiornati i servizi del Portale della Famiglia: più strumenti per orientarsi tra bonus e prestazioni

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L’INPS ha comunicato un aggiornamento del Portale della Famiglia e della Genitorialità, pensato per accompagnare le famiglie nei momenti chiave della nascita e della crescita dei figli

Crescono le funzionalità del nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità, la piattaforma pensata dal Ministero e dall’INPS per mettere a disposizione di cittadini e famiglie un unico portale per facilitare l’accesso ai servizi del territorio a loro disposizione.

In una nuova circolare, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale che gestisce il servizio ha presentato le nuove funzionalità, che riguardano , in particolare, l’integrazione del nuovo Bonus mamme e del Bonus nuovi nati 2026, delle nuove card personalizzate per ciascun componente del nucleo familiare, dei servizi proattivi con suggerimenti sulle prestazioni potenzialmente spettanti e dell’accesso aggiornato ai simulatori dell’Assegno unico e universale e del Bonus asilo nido per il 2026.

Un portale su misura

Anche grazie a queste ulteriori implementazioni, prende sempre più forma la divisione del portale in sezioni tematiche legate alle diverse fasi della vita familiare: gravidanza, nascita, crescita, adozione e affidamento, disabilità. La logica è quella del “Welfare per eventi della vita”, cioè un modello che accompagna la famiglia nei passaggi più importanti, proponendo informazioni e strumenti nel momento in cui servono davvero. Nella pratica, significa poter trovare più facilmente bonus, congedi, prestazioni e servizi collegati alla propria condizione familiare.

Il Portale mette a disposizione anche un sistema di orientamento personalizzato, che guida l’utente in base alla situazione dichiarata e alla fase di vita in cui si trova. Questo approccio punta a ridurre i passaggi inutili e a rendere più immediato l’accesso alle misure di sostegno.

Servizi vicini alle famiglie

Altra funzione molto utile è quella che riguarda i Centri per le Famiglie, mappati e geolocalizzati sul territorio nazionale in modo da poter trovare più facilmente e in maniera più immediata i servizi di prossimità disponibili nella propria zona.

La piattaforma, inoltre, integra già informazioni e prestazioni legate a gravidanza, natalità, adozione e affidamento, bambina o bambino in crescita e disabilità: un passo importante per semplificare la ricerca delle misure esistenti e ridurre la frammentazione oggi presente tra i vari canali istituzionali.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.