Affido familiare. Due famiglie accoglienti per il futuro di due ragazze che sperano

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Due appelli urgenti, da parte dei servizi sociali territoriali, per trovare coppie o single che decidano generosamente di costruire delle famiglie con due adolescenti dal passato difficile, ma con un’enorme voglia di riscatto e di una casa che sia finalmente loro

Arrivano dai Tribunali per i Minorenni e dai Servizi Sociali del nord Italia altri due appelli urgenti per trovare due famiglie affidatarie per due ragazze di 14 e 13 anni con un percorso complicato alle spalle ma tanta speranza di poter sentirsi pienamente figlie.

Una famiglia per Linda

Linda, ha 14 anni e vive in comunità educativa da alcuni anni perché ha una rete familiare fragile.

Ha un grande desiderio: sentirsi parte di una famiglia, coppia o single, che le possa garantire affetto, stabilità e una quotidianità condivisa.

Quest’anno ha affrontato con successo gli esami di terza media e ha scelto di iscriversi a una scuola superiore per diventare operatrice sanitaria. È una ragazza con buone risorse personali e capace di costruire buone relazioni sia con i pari sia con gli adulti. Possiede la giusta determinazione che l’aiuterà, con il calore e il supporto di una famiglia, a crescere e mettere le basi per il suo futuro.

Il servizio cerca per Linda una famiglia disponibile a un progetto di affido a tempo pieno e a lungo termine, che sia residente sui territori di: Nord Milano, Monza e Brianza, a cavallo tra le province di Monza Brianza e Como oppure Monza Brianza e provincia di Lecco.

Se desiderate approfondire la storia di Linda e confrontarvi sulla possibilità di accoglienza, potete rivolgervi agli operatori del servizio sociale Tel. 0362511237 e-mail: servizisociali@comune.bovisiomasciago.mb.it

Un porto sicuro per Federica

Federica ha 13 anni e da quattro vive in comunità. È l’ultima di diverse sorelle a non aver ancora trovato una famiglia affidataria, forse perché è quella che mette più alla prova chi le sta vicino, quasi a voler testare se anche stavolta verrà abbandonata. Nella sua vita, infatti, Federica ha conosciuto troppo presto il senso di colpa e il rifiuto, convincendosi così di essere una “pecora nera” e di non meritare affetto.

La realtà, invece, parla di una ragazzina straordinariamente sensibile, capace di accontentarsi di pochissimo e desiderosa solo di vicinanza e presenza autentica. Per lei non è previsto un rientro nella famiglia d’origine; il suo sarà un cammino definitivo verso il futuro. Per questo cerchiamo una famiglia o una persona single che sia disposta a guardare oltre le sue difese e le sue provocazioni, capace di accoglierla per quello che è davvero e non per quella che lei crede di essere.

Federica ha bisogno di qualcuno che resti, e che diventi il suo porto sicuro, accompagnandola nella costruzione di un futuro fatto di amore vero e vicinanza sincera, e conosca, finalmente, cos’è la felicità.

Chi volesse rendersi disponibile ad accogliere Federica contatti il Servizio Sociale dei Comuni Ambito delle Valli e Dolomiti Friulane al numero di telefono 0427 789 112

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Se anche tu vuoi essere una risorsa per un bambino in difficoltà, vuoi approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla disponibilità a intraprendere questo percorso, puoi partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini.

Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito.