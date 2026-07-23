Affido familiare. Cerchiamo con urgenza una famiglia per Giada e Matilde

Un appello urgente da parte di un servizio sociale del nord Italia per trovare una famiglia affidataria a due sorelle di 10 e 5 anni che meritano di avere una nuova possibilità per crescere in famiglia
Due sorelle molto legate tra loro, brave a scuola, che hanno già dovuto vivere fatiche e problemi più grandi della loro età. Ma che sorridono sempre alla vita e meritano una possibilità in più di vivere un futuro più sereno anche per loro. Per questo cercano una famiglia con cui crescere.
Una casa per crescere
Giada, la maggiore, è una bimba di 10 anni solare e matura, per la sua età, che ha terminato quest’anno la scuola primaria. Si mostra sempre educata e competente;ha ottime capacità di dialogo e ragionamento e, soprattutto, è sempre pronta a supportare la sorella, verso la quale nutre un forte senso di protezione.
Matilde, la sorellina più piccola, ha 5 anni e a settembre inizierà la prima elementare. È una bambina giocosa, divertente e sincera.
I familiari delle due bambine non possono occuparsi di loro, ma le incontrano periodicamente in modalità mediata dal servizio.
Per Giadae Matilde cerchiamo per una famiglia, con o senza figli, disponibile ad un affido full-time, per un tempo medio-lungo che sia residente nelle province di Como, Varese, Milano e Monza Brianza.
Per avere informazioni e/o dare la propria disponibilità scrivete a servizioaffidi@comune.cogliate.mb.it
Informazioni e richieste sull’affido familiare
Se anche tu vuoi essere una risorsa per un bambino in difficoltà, vuoi approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla disponibilità a intraprendere questo percorso, puoi partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini.
Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito.