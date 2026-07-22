Affido familiare. Come gestire il rientro in famiglia senza traumi

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La transizione va progettata con attenzione, prevedendo tempi che permettano a tutti di sperimentare il cambiamento a piccoli passi

Lasciare un affido non è mai un atto semplice: è un passaggio che coinvolge corpi, storie, abitudini e affetti, e va pensato come un processo relazionale e terapeutico piuttosto che come una mera formalità amministrativa. Quando un bambino o un adolescente vive per anni con una famiglia affidataria, si costruiscono routine, rituali e legami che danno senso alla quotidianità; per gli affidatari questi legami entrano profondamente nell’identità familiare. La casa, i rituali serali, i ruoli educativi e affettivi si intrecciano con la storia personale: non è raro che la cura quotidiana diventi parte del modo in cui una coppia o una famiglia si riconosce. Perciò, quando si parla di “lasciare”, bisogna riconoscere che il dolore non è solo del minore o della famiglia d’origine: anche gli affidatari possono provare un lutto acuto, un senso di vuoto, colpa, rabbia o smarrimento di fronte alla prospettiva di dover riorientare la propria vita.

Per il minore, la fine di un percorso di cura temporanea può somigliare a una seconda nascita o, al contrario, a una nuova perdita; per gli affidatari, la separazione può significare la perdita di un ruolo che ha dato senso e struttura a giorni e anni. Un rientro improvviso, motivato da scadenze burocratiche o pressioni esterne, rischia di produrre traumi da separazione: ansia, regressione, comportamenti oppositivi o sintomi psicosomatici possono comparire quando il bambino percepisce di aver perso una figura di riferimento senza aver avuto il tempo di elaborare la perdita. Ma lo stesso vale per gli affidatari: la mancanza di gradualità può trasformarsi in un lutto non elaborato, con conseguenze sul loro benessere emotivo e sulla capacità di offrire sostegno anche dopo la separazione. Per questo la transizione va progettata con attenzione, prevedendo tempi che permettano a tutti di sperimentare il cambiamento a piccoli passi.

L’importanza dei piccoli passi

La gradualità è dunque un principio pratico ed etico. Visite sempre più frequenti con la famiglia d’origine, pernottamenti progressivi, weekend condivisi e momenti di condivisione mediati da professionisti consentono al minore di testare la nuova realtà senza essere travolto e agli affidatari di prepararsi emotivamente e praticamente alla separazione. In questi passaggi è importante che gli affidatari non vengano esclusi: la loro presenza, la loro esperienza e la loro conoscenza del bambino sono risorse preziose per costruire un rientro sostenibile. Coinvolgerli nei progetti, ascoltare le loro preoccupazioni e offrire loro spazi di sostegno riduce il senso di esclusione e aiuta a trasformare il distacco in un accompagnamento consapevole.

Il benessere del minore sempre al centro

Un progetto condiviso e multidisciplinare è fondamentale: non basta la buona volontà di una delle parti. Servizi sociali, psicologi, pediatri, educatori e, quando necessario, il Tribunale per i Minorenni devono confrontarsi per valutare la sostenibilità del rientro. Questo confronto non è solo tecnico: è anche etico, perché mette al centro il benessere del minore e la capacità di mantenere relazioni significative, e perché riconosce il vissuto degli affidatari come parte integrante della storia del bambino. Un progetto efficace definisce obiettivi chiari, tempi flessibili e indicatori di benessere (per esempio la qualità del sonno, la regolarità scolastica, la capacità di regolare le emozioni) e prevede strumenti di intervento immediati se il percorso mostra segnali di sofferenza. Deve inoltre includere misure specifiche per sostenere gli affidatari nella fase di distacco: colloqui di accompagnamento, gruppi di sostegno, supervisione educativa e percorsi pratici per riorganizzare la quotidianità.

L’importanza di un sostegno psicologico per adulti e minori

Il lavoro psicoterapeutico gioca un ruolo cruciale per tutti gli adulti coinvolti. Per il minore, la terapia individuale è uno spazio per nominare paure, rabbie e desideri legati al cambiamento; per i genitori biologici, il sostegno psicologico aiuta a costruire competenze genitoriali concrete e a elaborare il senso di colpa o la vergogna che spesso accompagnano la perdita della custodia. Per gli affidatari, il supporto è necessario per gestire il lutto della separazione e per ridefinire il proprio ruolo: non più genitori a tempo pieno, ma adulti che continuano a essere risorsa affettiva, magari in una nuova forma di relazione. La terapia può aiutare a riconoscere e legittimare il dolore, a lavorare sulla colpa e a costruire strategie per mantenere un contatto che sia protettivo e rispettoso dei confini. In molti casi, incontri congiunti mediati da professionisti facilitano la comunicazione tra le parti, riducono conflitti e incomprensioni e permettono di costruire accordi che tutelino il minore e valorizzino il contributo degli affidatari.

Marco: un percorso di rientro durato 18 mesi

Gli esempi concreti mostrano quanto questi elementi siano intrecciati. Marco, entrato in affido a tre anni, ha vissuto un percorso di rientro durato diciotto mesi: visite supervisionate, weekend condivisi, pernottamenti alternati e colloqui psicologici. Per gli affidatari quel tempo è stato anche un tempo di preparazione emotiva: la gradualità ha permesso loro di accompagnare Marco senza sentirsi esclusi, e gli incontri di monitoraggio hanno offerto spazi per esprimere preoccupazioni e ricevere sostegno. Giulia, affidata a otto anni, ha costruito con la famiglia affidataria un legame profondo; quando i servizi hanno ritenuto che il rientro non fosse nell’interesse del minore, la sfida è stata evitare un distacco traumatico trasformando il rapporto in una relazione riconosciuta e duratura. Anche qui il riconoscimento del ruolo degli affidatari e il sostegno sono stati determinanti per garantire continuità affettiva e sicurezza a Giulia.

La storia di Elisabetta

Elisabetta a 9 anni è stata allontanata con decreto del tribunale dai suoi genitori, conviventi, che purtroppo non avevano sufficienti capacità genitoriali, e accolta da una delle nostre coppie, Paola e Alfredo, residenti in un comune lombardo quasi 50 enni. Per 4 anni circa Elisabetta ha vissuto con Paola e Alfredo, in un affido residenziale a tempo pieno. Contemporaneamente Elisabetta incontrava periodicamente in spazio neutro separatamente la sua mamma e il suo papà di origine, che nel frattempo si erano lasciati. Eli è stata amata profondamente in questi anni dalla coppia, come una figlia. Ha completato il ciclo delle scuole elementari e poi le medie fino alla seconda media. Contemporaneamente si è dedicata alla pallavolo, sport che è diventato molto importante per lei. L’attività sportiva ha contribuito ad accrescere il suo livello di autostima, precedentemente piuttosto basso, e gli ha insegnato il gioco di squadra, cioè il sapere lavorare cogli altri per un obiettivo comune.

La famiglia di Elisabetta, Paola e Alfredo ha frequentato con assiduità il gruppo delle famiglie affidatarie di Ai.Bi. e lì Elisabetta ha conosciuto un fratello e una sorella, Silvio e Michela, accolti da un’altra famiglia affidataria, di cui è diventata molto amica. Questa amicizia ha contribuito a farle vivere la condizione di affidata non come una stranezza ma come una cosa tutto sommato abbastanza normale. Il caso ha voluto che anche i genitori affidatari di Silvio e Michela si chiamassero Paola e Alfredo.

Intanto i due genitori biologici di Elisabetta hanno fatto un percorso e hanno acquisito, al termine di questi percorsi, una sufficiente capacità genitoriale e consapevolezza di sé. Inoltre hanno risolto i loro problemi di coppia e sono tornati a convivere. Hanno potuto così riaccogliere Elisabetta nella loro casa, dopo che lei aveva compiuto i tredici anni.

Elisabetta nel frattempo è cresciuta va alle superiori e vive sempre con mamma e papà, ma Paola e Alfredo sono rimasti nella sua vita. Sono come degli “zii”, a cui lei fa visita frequentemente durante i fine settimana. Stanno bene insieme. Queste visite possono avvenire liberamente, non devono essere concordate coi servizi sociali. Paola e Alfredo non hanno voluto accogliere in affido altri bambini dopo Elisabetta per tenersi ancora totalmente a sua disposizione e quando andranno in pensione avranno ancora più tempo da dedicarle.

Lasciare un affido non significa abbandonare: significa accompagnare.

Accompagnare il minore verso una nuova configurazione di legami, accompagnare la famiglia d’origine nel riacquistare competenze e fiducia, accompagnare gli affidatari nel riorientare il proprio ruolo. Questo accompagnamento richiede tempo, risorse e una rete di professionisti capaci di lavorare insieme, ma è anche un atto di rispetto verso tutte le persone che hanno investito affetto e cura. Quando la transizione è ben progettata, con gradualità, ascolto e sostegno, può diventare un’opportunità di crescita per tutti: il minore trova stabilità e continuità, la famiglia d’origine recupera competenze e fiducia, e gli affidatari possono trasformare il dolore della separazione in una nuova forma di presenza, riconosciuta e valorizzata nella storia affettiva del bambino.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Se anche tu vuoi essere una risorsa per un bambino in difficoltà, vuoi approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla disponibilità a intraprendere questo percorso, puoi partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini

Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito.