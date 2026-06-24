Assegno unico. ISEE aggiornato entro il 30 giugno per non perdere gli arretrati

Ultimi giorni per le famiglie italiane per aggiornare l’ISEE e ottenere gli arretrati spettanti dell’Assegno Unico dal mese di marzo. Dopo tale data, il ricalcolo varrà solo per i mesi successivi: ecco le date dei prossimi pagamenti
L’abbiamo già detto, ma ripeterlo non fa mai male, anzi! C’è una scadenza importante da segnare in agenda per tutte le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico universale: entro il 30 giugno 2026 va presentato l’ISEE aggiornato, così da evitare di ricevere l’importo minimo e recuperare gli eventuali arretrati spettanti da marzo.
Accredito degli arretrati
Senza un ISEE valido, infatti, già dal mese di marzo l’assegno viene erogato nella misura minima prevista, ma presentando entro il mese di giugno la nuova DSU (il documento da cui viene ricavato l’ISEE) si ha diritto a ricevere gli arretrati. L’indicazione arriva dall’INPS, che ricorda come dopo tale data la differenza eventualmente spettante tra la cifra corretta in base all’ISEE e quella minima percepita dal mese di marzo in assenza di ISEE aggiornato non potrà più essere richiesta e ottenuta. In sostanza: dopo il 30 giugno le famiglie non hanno più diritto al ricalcolo retroattivo delle somme e all’accredito degli arretrati spettanti.
Naturalmente, rimane valido il fatto che, presentando il nuovo ISEE anche dopo il 30 giugno, verrà effettuato il ricalcolo dell’Assegno Unico che, però, varrà solo dal momento della presentazione in avanti. Per questo motivo, per le famiglie che ancora non hanno provveduto, conviene muoversi per tempo e verificare la propria posizione fiscale e reddituale, così da non perdere una parte importante del sostegno economico destinato ai figli.
Il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico da luglio 2026
Approfittiamo di questa comunicazione per ricordare anche il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico per i prossimi mesi, fino alla fine dell’anno, secondo quanto comunicato dall’INPS già nel dicembre del 2025.
20-21 luglio
18 -19 agosto
21-22 settembre
21-22 ottobre
19-20 novembre
16-17 dicembre
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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