Adozione Internazionale. La Cicogna di Ai.Bi. torna a volare ed Erda raggiunge la sua famiglia

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A 14 anni, Erda lascia il Kosovo per iniziare una nuova vita in Italia, ricordandoci che il diritto a essere figli non conosce età

C’è un momento in cui tutto cambia. Un momento atteso a lungo, immaginato mille volte, che finalmente diventa realtà.

Per Erda quel momento è arrivato. Dopo un percorso fatto di attese, documenti, incontri ed emozioni, la giovane ragazza kosovara ha lasciato il suo Paese per raggiungere l’Italia, dove una famiglia l’aspetta per iniziare insieme una nuova vita.

Una nuova vita

Ha 14 anni. Un’età in cui tanti ragazzi stanno costruendo il proprio futuro, ma in cui per molti bambini che vivono senza una famiglia il tempo rischia di trasformarsi in un ostacolo. La storia di Erda ricorda invece che il diritto di crescere con dei genitori non ha una data di scadenza.

Ogni Adozione Internazionale è diversa dalle altre. Cambiano i volti, le storie, i Paesi di provenienza. Quello che resta identico è il valore di un incontro che restituisce a un bambino ciò che gli è sempre appartenuto: la possibilità di sentirsi accolto, amato e parte di una famiglia.

Un viaggio che vale una vita

Quello di Erda non è soltanto uno spostamento dal Kosovo all’Italia, ma il passaggio verso una quotidianità nuova, fatta di relazioni, affetto e certezze da costruire giorno dopo giorno.

Per Ai.Bi. Amici dei Bambini, accompagnare una famiglia fino a questo traguardo significa vedere concretizzarsi un percorso iniziato molto tempo prima. Dietro ogni arrivo ci sono persone che hanno scelto di non arrendersi, professionisti che hanno seguito ogni fase dell’iter e, soprattutto, una ragazza che non ha mai smesso di credere nella possibilità di avere una famiglia.

A Erda e alla sua famiglia va l’abbraccio di tutta Ai.Bi. Amici dei Bambini, con l’augurio che il cammino appena iniziato sia ricco di sorrisi, nuove scoperte e momenti felici da condividere insieme.

A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.