Adozione internazionale. E così la piccola Hua dà una lezione alla sua maestra

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Hua è nata con un bisogno speciale, ma lei non si è mai posta dei limiti perché spesso il limite è solo nella nostra mente

Durante uno degli incontri informativi organizzati da Ai.Bi. per le coppie desiderose di avvicinarsi all’ Adozione Internazionale, a portare la propria testimonianza è stata Teresa mamma di Ai.Bi. che è arrivata fino in Cina per portare a casa sua figlia, la piccola Hua.

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Il suo intervento, interrotto dalle simpatiche incursioni della bimba, ha catalizzato l’attenzione delle coppie partecipanti. Teresa ha raccontato del primo incontro con la piccola Hua. Di come la bimba, di primo acchito, fosse spaventata e non volesse lasciare la tata e come anche nei giorni successivi portasse la mamma per mano fuori dalla stanza, come per dirle “riportami da lei”.

L’amore nasce adagio. Senza fretta

Trascorsi sette giorni da quei primi incontri, un pomeriggio, mentre la piccola Hua si trovava seduta sul divano con mamma e papà ecco arrivare il momento magico che tutti aspettavano. Hua piano piano si è avvicinata a Teresa, le ha dato un bacio e da lì l’ha riconosciuta come la sua mamma.

Con questo aneddoto di vita vera, Teresa ha voluto spiegare alle coppie l’importanza di dare tempo al proprio figlio di affidarsi a loro, senza avere fretta. Ha consigliato loro di riempire la durata dell’attesa preparandosi bene all’incontro. Di non guardare le lancette dell’orologio che scorrono, ma di avere fiducia nell’ente e nel fatto che, quando arriverà il loro momento, sarà quello e basta.

A volte il limite è solo nella nostra testa

La piccola Hua si è fatta vedere e ha salutato tutte le coppie. Teresa ha raccontato del suo bisogno speciale: la bimba non ha un avambraccio, ma anche di come fin da quando avesse 2 anni, Hua non si fosse mai posta dei limiti e abbia sempre fatto di tutto, e di come, spesso, pensarlo come un problema sia un limite solo nostro.

Teresa ha spiegato anche di come si debba essere pronti all’ignoranza della gente che ci circonda. La Dirigente scolastica della scuola di Hua, ha raccontato la mamma, quando entra in classe le dice sempre: “copriti il braccino che altrimenti senti freddo”, nascondendo la vera idea: “copri per non far vedere”. Quando Hua l’ha raccontato ai suoi genitori loro le hanno chiesto prontamente se desiderasse che andassero a scuola a parlarle, ma la bimba ha risposto “non vi preoccupate me la so cavare, quando entra in classe mi abbasso la maglietta, quando se ne va me la rialzo”.

A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.

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