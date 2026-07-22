Adozione Internazionale. Quando sarà possibile presentare domanda di adozione in Congo?

La Repubblica Democratica del Congo consente le adozioni internazionali solo verso Paesi con i quali sia stato concluso un accordo bilaterale. Accordo ancora mancante con l’Italia
Nella Repubblica Democratica del Congo, sono ancora ferme sui blocchi di partenza le adozioni internazionali per le coppie italiane desiderose di dare una famiglia ad un bambino solo. Ma qual è la motivazione?
Richiedi Informazioni sull'Adozione Internazionale
A seguito della riforma del Codice della famiglia avvenuto nel 2016, la Repubblica Democratica del Congo consente le adozioni internazionali di minori solo verso Paesi con i quali sia stata conclusa una specifica convenzione o un accordo bilaterale. Ad oggi, purtroppo, Italia e Repubblica Democratica del Congo non hanno ancora sottoscritto tale accordo, su cui ormai stanno lavorando da diversi anni.
L’approvazione dell’accordo tra Italia e Repubblica Democratica del Congo continua a slittare in quanto sembra non sia stato ancora possibile trovare un compromesso sul tema della protezione dei dati personali. Mancando una specifica legislazione a riguardo, le autorità congolesi non sono nella condizione di accettare le richieste avanzate dall’Italia in materia di protezione dei dati personali, in linea con gli obblighi derivanti dalla legislazione italiana ed europea.
La speranza è che già nei prossimi mesi, anche grazie all’organizzazione di incontri mirati tra delegazioni italiane e congolesi, questi aspetti burocratici possano trovare finalmente una soluzione per il bene dei tantissimi bambini senza famiglia che ancora oggi vivono rinchiusi all’interno delle fatiscenti mura degli orfanotrofi del paese
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.
Richiedi Informazioni sull'Adozione Internazionale