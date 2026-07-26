Adozione Internazionale. Tempi per l’idoneità: finalmente qualcosa è cambiato

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Le notizie positive ci arrivano da tutta Italia: da Padova a Palermo, i tempi per la ricezione dell’atteso decreto di idoneità sembrano essersi notevolmente accorciati

Prosegue la nostra inchiesta dedicata all’Adozione Internazionale in crisi. In questo appuntamento non parleremo delle lungaggini della macchina burocratica per giungere ad abbracciare il proprio figlio, ma vogliamo segnalare una positiva inversione di tendenza.

Le informazioni che ci giungono dalle coppie interessate all’Adozione Internazionale partecipanti ai corsi informativi gratuiti organizzati dall’Ai.Bi. Amici dei Bambini e ai corsi “Primi Passi”, sono infatti, commenti positivi che sembrano segnalare un cambio di rotta nelle tempistiche per l’ottenimento del decreto di idoneità all’adozione.

Cos’è il decreto di idoneità per gli aspiranti genitori?

Il decreto di idoneità all’adozione internazionale è il documento che attesta la capacità e la disponibilità di una coppia a diventare genitori adottivi di un minore straniero. Per ottenerlo occorre presentare domanda al Tribunale per i Minorenni di riferimento e seguire un percorso di formazione e valutazione con i servizi sociali.

La legge prevede che fra la dichiarazione di disponibilità e la concessione dell’eventuale idoneità trascorrano 6 mesi ma come avevamo segnalato nelle nostre precedenti inchieste, i tempi risultano spesso molto dilatati rispetto a quanto indicato dalla norma.

Le segnalazioni delle nostre coppie

Oggi le coppie ci segnalano però un bel cambio di passo. Le notizie positive ci arrivano da tutta Italia: da Padova a Palermo, i tempi per la ricezione dell’atteso decreto di idoneità sembrano essersi notevolmente accorciati.

Da Taranto ci segnalano l’emissione di un decreto di idoneità a marzo 2026, 12 mesi esatti dopo aver presentato domanda. In merito al percorso seguito con i servizi sociali, la nostra coppia ci informa essere stato molto positivo, interessante e utile per approfondire.

Da Padova ci giunge la notizia di una domanda presentata a gennaio 2026 alla quale ha fatto seguito la fissazione di udienza al 30 maggio. La coppia ha fatto presente che i servizi sociali, negli incontri, hanno puntato molto sui bimbi Speciale Needs, facendo diversi esempi e portandoli ad essere pronti a riflettere bene sui limiti di coppia e sulle risorse possibili da poter mettere in gioco.

A Firenze, una coppia che aveva iniziato il percorso verso l’adozione a settembre 2025 ha ottenuto il decreto di idoneità 7 mesi dopo. A Salerno, marito e moglie hanno ottenuto l’idoneità 9 mesi dopo l’inizio del percorso a febbraio 2025. A Palermo dal deposito della domanda sono passati solo 7 mesi per ricevere il decreto (ottobre 2025 – maggio 2026). A Milano 1 anno ( maggio 2025- maggio 2026). A Napoli circa 10 mesi (autunno 2024 – 8 luglio 2025).

Anche dal Veneto arrivano belle notizie. Una coppia ha ricevuto il decreto di idoneità nel mese di maggio dopo soli 6 mesi dalla richiesta. Moglie e marito riferiscono di essere soddisfatti del percorso fatto con i servizi sociali, per loro è stata una crescita. Sempre dal Veneto ci informano che un ulteriore decreto è arrivato nel mese di giugno, solo 8 mesi dopo il deposito della richiesta. La coppia ha giudicato Il rapporto con i servizi sociali un ‘esperienza emotivamente impegnativa ma molto professionale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi volesse condividere la propria esperienza con la nostra redazione può inviarci la sua testimonianza (firmata. Non verranno presi in considerazione messaggi anonimi, anche se per rispetto della privacy Ai.Bi. non pubblicherà i nominativi dei protagonisti, così come i Tribunali e i servizi sociali coinvolti) scrivendo all’indirizzo mail ufficiostampa@aibi.it.

Le altre puntate dell’inchiesta si trovano qui:

prima puntata

seconda puntata

terza puntata

quarta puntata

quinta puntata

sesta puntata

settima puntata

ottava puntata

nona puntata

decima puntata

undicesima puntata

dodicesima puntata

tredicesima puntata

quattordicesima puntata

quindicesima puntata

sedicesima puntata

diciassettesima puntata

diciottesima puntata

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni a su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it