Adozione Internazionale. Il percorso all’estero può essere fatto in gruppo, ossia più coppie insieme?

Partire insieme è una possibilità concreta e frequente, utile sia dal punto di vista pratico che umano, ma non rappresenta una regola fissa. Il momento dell’incontro con il proprio figlio rimane, in ogni caso, unico e profondamente personale
La partenza per il Paese d’origine del proprio figlio è uno degli aspetti più importanti e delicati del percorso adottivo internazionale.
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Capita a volte, che le coppie possano effettuare tale viaggio insieme ad altre famiglie, ma si tratta di una possibilità organizzativa e non di un obbligo previsto dalla legge o imposto dalle autorità, come chiarito anche dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
Questo avviene soprattutto quando più coppie sono seguite dallo stesso ente autorizzato e ricevono, nello stesso periodo, la convocazione per recarsi all’estero a conoscere i loro futuri figli. In questi casi, l’ente organizza una partenza comune per facilitare la gestione degli appuntamenti, degli spostamenti e della permanenza nel Paese straniero. Nell’esperienza di Ai.Bi. questo avviene frequentemente in Burundi e in Ghana.
I vantaggi dello stare insieme in un percorso che resta unico e personale
Viaggiare insieme offre diversi vantaggi. Innanzitutto, permette alle famiglie di ricevere un supporto reciproco in un momento molto intenso dal punto di vista emotivo. Inoltre, consente una migliore organizzazione logistica, grazie alla presenza di referenti, interpreti e operatori che assistono il gruppo.
È importante però sottolineare che, anche quando il viaggio è condiviso, ogni adozione resta un percorso personale e distinto. Ogni coppia incontrerà il proprio bambino/i e seguirà il proprio iter legale secondo le procedure stabilite dal Paese di origine.
Partire insieme è una possibilità concreta e frequente, utile sia dal punto di vista pratico che umano, ma non rappresenta una regola fissa. Il momento dell’incontro con il proprio figlio rimane, in ogni caso, unico e profondamente personale.
A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.
Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.
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