Carta d’identità: dal 30 luglio, per gli over 70 rinnovo a vita

A partire dal 30 di luglio, le nuove carte d’identità elettroniche emesse per i cittadini maggiori di 70 anni non avranno più l’ordinaria scadenza decennale ma resteranno valide per tutta la vita
La carta d’identità è stato oggetto di non poche notizie e decisioni nell’ultimo periodo. Dall’annunciata scadenza di tutte la carte d’identità cartacee prevista per il 3 agosto 2026, al successivo ripensamento (ma con la validità limitata ai confini nazionali e non per l’espatrio), arriva ora la validità permanente dei documenti emessi per chi ha più di 70 anni.
Anche in questo caso, in realtà, si tratta di una decisione che era già stata presa e annunciata, ma è solo ora che diventa ufficialmente effettiva.
Stop alla scadenza dei documenti per gli over 70
Dunque, a partire da venerdì 30 luglio 2026, tutti i cittadini maggiori di 70 anni che rinnoveranno la carta d’identità otterranno una Carta d’Identità Elettronica che varrà, di fatto, per tutta la vinta, senza più la scadenza decennale ordinaria finora prevista.
Si tratta di una misura che mira a semplificare la vita degli anziani, riducendo il numero degli adempimenti burocratici e i conseguenti disagi che questi possono provocare tra attese, appuntamenti e promemoria sulle varie scadenze.
Cosa cambia davvero
Attenzione, il provvedimento non è retroattivo. Ciò significa che a essere senza scadenza saranno solo le carte d’identità elettroniche rilasciate a partire dal 30 luglio a chi ha già compiuto 70 anni; carte già emesse prima di quella data, anche se per persone di 70 anni compiuti, continueranno ad avere la scadenza indicata.
La carta “ a vita” sarà naturalmente valida anche per l’espatrio nei Paesi che lo consentono, come tutte le altre, e rimarrà anche la possibilità, per chi lo vuole, di chiedere comunque il rinnovo del documento dopo 10 anni così da aggiornare il certificato di autenticazione digitale della CIE, utile per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.
Un aiuto concreto per gli anziani
Sicuramente si tratta di un cambiamento che va nella direzione della semplificazione, ma anche dell’attenzione verso una fascia d’età in costante crescita, in Italia. Meno burocrazia, in questo caso, significa anche meno scadenze e maggiore serenità tanto per i soggetti anziani quanto per le loro famiglie, che tante volte devono farsi carico dei piccoli-grandi impegni quotidiani dei genitori o dei nonni più anziani.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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