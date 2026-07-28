Noleggio sociale a lungo termine: 100 euro al mese per un’auto nuova Euro 6

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Presentato il progetto per dare la possibilità di un’auto nuova anche alle famiglie con ISEE più basso. Il noleggio sociale a lungo termine prevede un canone di 100 euro al mese per una vettura nuova e poco inquinante

L’ACI e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno presentato un programma sperimentale di noleggio sociale a lungo termine. Una misura pensata per dare una concreta possibilità in più alle famiglie che, con l’aumento dei prezzi, faticano ad avere la possibilità di comprare un’auto nuova. Inoltre, in un momento in cui il parco circolante italiano è tra i più vecchi d’Europa, la misura potrebbe sostenere e accelerare il passaggio ad autovetture più sicure e meno inquinanti.

100 euro al mese con ISEE sotto i 30.000 euro

Il progetto è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per loro, è prevista la possibilità di noleggiare un veicolo nuovo della categoria M1 (autoveicoli con almeno quattro ruote progettati per il trasporto di persone, con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente), immatricolato in Italia, omologato almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

Il contratto avrà una durata di almeno 36 mesi e prevederà un canone sociale mensile di 100 euro, IVA inclusa, e un limite di percorrenza di 12.000 chilometri l’anno.

Le condizioni per aderire al noleggio sociale a lungo termine

Per accedere al leasing sociale sarà obbligatorio rottamare un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi dalla persona che richiede l’incentivo. Alla fine dei tre anni, inoltre, sarà possibile acquistare il mezzo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

La misura non è ancora pienamente operativa: le domande di adesione, infatti, potranno essere presentate solo attraverso uno sportello telematico dedicato che è ancora in via di definizione.

Verso il click day

Stando alle informazioni che si hanno finora, l’adesione al noleggio sociale a lungo termine dovrebbe partire con un click day: avere un ISEE sotto i 30.000 euro, infatti, sarà un requisito essenziale, ma non la discriminante in base alla quale verrà stilato l’ordine degli aventi diritto.

La dotazione iniziale prevista dovrebbe essere di 50 milioni di euro, una cifra che, in questa prima fase, dovrebbe mettere a disposizione circa 3.000 autovetture.

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.