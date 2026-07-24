Bonus elettrodomestici, ultimo mese per chiedere il rimborso: ancora 1 milione da assegnare

C’è tempo fino al 4 di settembre per richiedere ancora l’ultimo milione di euro a disposizione per il bonus elettrodomestici
Per tutto il mese di agosto c’è ancora tempo per presentare le istanze di rimborso del bonus elettrodomestici 2025. Secondo quanto riportato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, resta ancora da richiedere un ultimo milione di euro, che dovrà essere assegnato entro la scadenza fissata, ovvero le 23:59 del 4 settembre.
Attenzione, però, la scadenza non è per gli utenti finali, ma per i venditori che hanno aderito alla misura e che ancora devono mandare le richieste per recuperare le somme anticipate tramite voucher.
Una misura ancora in corso
Il bonus elettrodomestici ha sostenuto l’acquisto di apparecchi più efficienti, con l’obiettivo di alleggerire la spesa delle famiglie e favorire il rinnovo degli elettrodomestici meno performanti. Ora la fase operativa si avvia alla chiusura, ma resta ancora una quota significativa da assegnare.
Il Ministero ha chiarito che non saranno accettate richieste tardive, rendendo di fatto decisiva la finestra ancora aperta fino a inizio settembre.
Va ricordato, infatti, che il bonus elettrodomestici prevedeva che fosse il venditore ad anticipare economicamente il contributo al cliente, recuperando, poi, la somma attraverso la procedura di rimborso predisposta dal ministero.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini, dal 1999 al fianco dei bambini ucraini abbandonati o in difficoltà familiare.